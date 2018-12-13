李建榮：不必抹紅到大陸做生意為不愛台灣

李建榮。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電／針對知名麵包師傅吳寶春捲入統獨口水戰。資深媒體人、前圓山飯店董事長李建榮發表評論指出，吳寶春的無端遭殃也呈現台灣人想要在大陸討生活，有政治上的無奈。到大陸做生意不必抹紅為不愛台灣。也希望“柔軟成就不凡”的吳寶春度過難關，他的麵包在兩岸及全世界都受到歡迎。



李建榮表示，兩岸的政府都應該相互克制，政治人物注意發言尺度，該讓此事件及早降溫落幕，才有利兩岸的政治穩定，經濟合作。“吳寶春就是吳寶春”、“麵包世界裡很單純也很快樂”，這是當事人最真心的話，到大陸做生意不必抹紅為不愛台灣。也希望“柔軟成就不凡”的吳寶春度過難關，他的麵包在兩岸及全世界都受到歡迎。



李建榮於中時電子報發表評論，全文如下：



知名麵包師傅吳寶春即將在上海開店，開拓自己麵包事業的版圖，孰料上海網民一句“台獨”麵包”的抨擊，引來吳寶春的政治表態，卻導致統獨意識形態極端者捲入口水戰，吳寶春的無端遭殃也呈現台灣人想要在大陸討生活，有政治上的無奈。



嚴格說來，整起事件的起因，來自於大陸網民對吳寶春接受訪談的過度扭曲所致。稍早吳寶春接受《民報》訪問的原文為“中國市場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光，只看在中國”。這句話的原意是有布局全球的概念，但是遭網民扭曲為“台獨”主張後，的確對吳寶春不公平。



可以理解，因為大陸民族主義高漲，無法接受主張“台獨”的生意人到大陸賺錢，賺了錢回台支持“台獨”的想法。但是吳寶春畢竟只是專業的麵包師傅，政治不是他的本行，他也不願意去碰觸政治。但是遭到大陸一些網民圍剿，危及他的投資，因而像海霸王、85度C的處理危機模式，表態支持九二共識、兩岸一家親，也成了SOP。