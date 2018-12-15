大陸學者：陸生可作兩岸民間交往的友好使者

寧波大學浙江台灣研究院副研究員鄒亞 中評社福州12月15日電／寧波大學浙江台灣研究院汪琦及副研究員鄒亞參加第六屆兩岸文化發展論壇·青年論壇，就大陸青年赴台求學基本特征與趨勢進行了分析，並指出應以大陸赴台求學青年為紐帶，陸生可以作為兩岸民間交往的友好使者。由此作為契機，使兩岸民間交往關係正常化。



學者稱，從2011年9月，台灣地區招收第一屆陸生開始直到2018年9月，台灣地區已招收了8屆陸生。這八年中，大陸青年赴台求學經歷了2016年國民黨與民進黨的“政黨輪替”，台灣地區對大陸政策呈現出諸多不確定性，而兩岸關係同時影響到大陸青年赴台求學數量與特征。



學者指出，大陸青年赴台求學的特征從人數變化上看，2016年台灣地區民進黨和蔡英文當局上台後，兩岸青年民間交流亦出現停滯不前的現象。兩岸青年民間交流中非常重要的群體——陸生人數與結構等方面特征也發生了很大的變化。在台灣地區招收陸生中，2015年招生數達到頂峰，2016年開始陸生招生數逐年下降。從生源結構上看，從陸生元年開始至今的八年間，台灣地區所招收的大陸青年學子主要來源地為福建省與浙江省。隨2016年民進黨上台後，大陸青年報考台灣地區高校的人數下降，但以前在台灣地區已經經過四年學習的陸生比較偏好在台灣地區進一步深造和學習。由此可見，陸生在比較長的時間內接觸到台灣地區的社會和政治情況後，更能起到兩岸互動的橋梁作用。



學者認為，探究其變化原因，主要在於陸生元年就被提上行事日程的有關陸生納入台灣“全民健康保險”一事，馬英九當局當時一直在推動，但民進黨當時作為在野黨一直阻擋；蔡英文上台後，表面上將陸生納“健保”進行鬆綁，但同時又將陸生等同於“外籍生”，需要陸生繳全額健保保費後才可以享受健保資格，引發了陸生的極大不滿，此立案於是就此擱置。並且在台灣地區，大陸赴台求學青年屬於弱勢群體，時時受到不公平的待遇。此外，陸生所繳納的學費，甚至是就讀台灣公立大學的陸生也需繳納雙倍本地學生的學費，這幾乎等同於私立大學台灣本地學生的學費。



鄒亞表示，作為可促進未來兩岸民間和諧交流的使者，大陸赴台青年在兩岸交往中起到了非常大的作用。大陸側，希望陸生將大陸對台政策傳遞給台灣民眾。台灣側，希望陸生的到來可以解決台灣高校生源不足的困境。私立大學應注重重要生源地的宣傳，開設陸生比較偏好的學科門類。中央政府可集中台籍律師再加上對台法律專家，組建兩岸共通法律服務平台服務在台灣地區長期居住的大陸居民（包括陸生在內），替大陸居民提供在台維權咨詢與在台維權建議及尋找律師或司法協助。

