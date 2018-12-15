艾明江：惠台措施的傳播需具針對性

中共廈門市委黨校副教授艾明江 中評社福州12月15日電／中共廈門市委黨校副教授艾明江參加第六屆兩岸文化發展論壇·青年論壇，他指出大陸惠台措施在島內社會中的擴散傳播關係著大陸對台政策的成效，從當前來看，大陸惠台措施在島內社會中基本呈現出人際傳播、大眾媒體傳播以及互聯網傳播三種不同的擴散傳播路徑，並表示有必要結合不同的擴散路徑，來從整體上調整和優化惠台措施在島內社會中的傳播模式，從而推動大陸對台政策獲得更多台灣民眾的了解與認同。



艾明江介紹，2018年2月28日，國台辦等相關部門聯合發布實施《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（“惠台31條”），福建、浙江、上海等省市也先後發布各種惠台落地舉措。大陸實施的惠台措施很快受到島內各界的高度關注，島內的各種民意調查也表明，大陸惠台措施正在逐步對島內民眾的態度、看法產生重要影響。



艾明江認為，惠台措施要取得成功離不開台灣主流民意的認同與支持，這就必然面臨如何應對和解決好惠台措施在島內擴散中面臨的複雜問題，這不僅直接關係到惠台措施的實施效果，也關係大陸對台政策能否更有效影響島內民意的走向。因此，改善和提升大陸對台政策在島內社會中的傳播質量就變得極為重要。



艾明江指出，人際傳播主要通過口語化的傳播形式，在以台胞為中心的“朋友圈”中快速擴散，體現在三個方面：擴散速度快，擴散範圍集中，擴散口碑好。但是，人際傳播容易形成大陸惠台措施在台胞各自圈子中的小範圍傳播，不利於島內不同群體對大陸惠台措施的更多接觸與了解。隨著社交媒體在人際傳播中的大規模運用，小圈子的擴散逐步被突破，也給惠台措施的擴散增加了不同群體互動的機會。



艾明江表示，傳統大眾傳播推動了惠台措施的大範圍擴散，但是由於受眾群體的限制以及媒體政治偏見的影響，導致島內媒體輿論對惠台措施形成了兩極化的反應，在政治介入與市場化因素的衝擊下，島內傳統大眾媒體很難維持媒體的公正性，大眾媒體在輿論立場上的分化使得惠台措施形成了在島內社會的不同評價。



艾明江認為，社交媒體推動了惠台措施在互聯網成為輿論焦點，並實現了該議題在島內社會不同群體中的大面積傳播。但是社交媒體同樣存在輿論擴散的極化效應，這也表明了，無論是島內的傳統媒體還是社交媒體，都很難實現真正意義上的客觀理性傳播，這也使得大陸惠台措施在島內社會勢必會呈現更加多元化、碎片化的輿論演化格局。

