蔡柯會成綠白合？趙天麟：要看能否有新局

趙天麟認為，綠白合作不是極大化某陣黨的票數。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文今日下午將與無黨籍台北市長柯文哲會面，外界認為這是能否進一步促成“綠白合作”的首要觀察。民進黨“立委”趙天麟今天受訪表示，“綠白合作”是在要內政上或是兩岸上，要有更靈活的論述，或是市政、國政要更耳目一新。如果“綠白合作”是要極大化某陣營、某黨派的票數，人民還是不會買單。白綠合作是否能有新局，這才是人民期待。



蔡英文在九合一選舉過後，主動致電六都市長當選人表達會面意願，首場是與無黨籍台北市長柯文哲在今日下午會面。這個化解彼此芥蒂的會面，從選擇柯自豪的政績地點北門，到蔡英文文膽、海基會副董事長姚人多在臉書上對柯夫妻道歉等，都看出蔡極力拉攏柯，姿態擺得非常低。



趙天麟表示，台灣現在最欠缺的兩個東西，一個是橄欖枝以及大開大合、大破大立。橄欖枝不管是白綠之間，或是朝野之間、兩岸之間都需要。



他表示，姚人多的聲明是釋出善意，無論如何台灣需要和解，台北市又是首都，就是希望有更好合作關係，而合作意義在哪裡？白綠合作要內政或是兩岸上，要有更靈活的論述，或是市政、國政要更耳目一新。



趙天麟強調，如果白綠合作只是要極大化某陣營、某黨派的票數，人民還是不會買單，白綠合作是否能有新局，這才是人民期待。