證監會：強化證券交易所和行業協會監察監督

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月13日電／根據證監會系統單位學習貫徹監察法調研工作安排，日前，中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組在深圳組織召開專題座談會，就前期形成的證監會系統證券交易所和行業協會學習貫徹監察法專題調研報告及有關公權力清單、責任清單進行集中討論修改。



駐證監會紀檢監察組組長王會民在調研座談會上指出，各證券交易所和協會在全面從嚴治黨和黨風廉政建設上沒有例外，在學習貫徹監察法、做好對權力運行的監督制約上沒有例外。任何權力，只要沒有監督，就是高風險的權力，必須通過對權力清單和責任清單進行全面梳理，解決以往對自身權力屬性認識不清晰和監察範圍、監察對象認定工作中存在的問題，為層層落實好管權用權主體責任打下基礎，將深化國家監察體制改革和貫徹落實監察法的重要要求不折不扣落實到位。



會議要求，要進一步完善細化調研報告和權力清單、責任清單。認真研究座談會上大家提出的意見建議，認真做好各單位同類權力的歸納整理，精准掌握共性特征和差異化特點。對於行業協會，特別要對私募基金備案等市場廣泛關注的權力進行重點監督，防範廉政風險，防止利益衝突。



要督促各交易所和協會黨委切實肩負起主體責任。不斷建立健全相關制度，明確各項自律管理權力運行流程和時限，切實做到公開透明。督促各交易所和協會盡快完成對內部獎懲約束條款的充實完善，督促執行好證監會系統幹部輪崗和回避制度。督促各交易所和協會黨委抓好中層幹部責任落實。認真汲取證監會系統系列案件教訓，層層落實好管黨治黨責任。特別注重日常教育提醒，把嚴管厚愛落到實處，讓幹部職工養成良好的職業習慣和道德操守，培養鍛煉一支忠誠幹淨擔當的高素質幹部隊伍，以良好的監管服務形象促進全行業和整個資本市場風清氣正。



目前，調研組正結合研討情況進一步完善公權力清單和責任清單，確保及時建立健全覆蓋證監會全系統的公權力廉政風險動態防控機制。



（來源：中央紀委國家監委網站）