鄧啟明：影視交流是擴大兩岸交流的重要內容

寧波大學浙江台灣研究院、寧波市海峽兩岸融合發展研究院教授鄧啟明 中評社福州12月19日電／寧波大學浙江台灣研究院、寧波市海峽兩岸融合發展研究院教授鄧啟明、寧波大學商學院國際商務碩士林思親、閩江學院經濟與管理學院副院長尹利軍參加第六屆兩岸文化發展論壇·青年論壇，以影視產業為例，對新時代兩岸文化交流與融合發展進行了探討，並指出扎實推動海峽兩岸影視文化交流和產業合作，既是新形勢下擴大和深化兩岸文化交流與經濟社會融合發展必不可少的重要內容，也是造福兩岸人民的客觀要求，“文化經濟”時代，海峽兩岸更應高度重視、充分發揮文化給經濟社會發展帶來的重大引領與帶動作用。



鄧啟明表示，當今經濟發展，已由過去主要依靠自然資源和勞動力等要素，轉化為以文化、信息、科技等要素為主，文化經濟迅速發展壯大，成為全球經濟發展新引擎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領和帶動作用。自 2011年“文化強國”戰略提出以來，我國“文化經濟”發展勢不可擋，這種以創造力為核心、高附加值和可持續性強的文化產業大規模興起，已成為推動經濟社會發展的戰略驅動力量。但兩岸影視文化交流與產業合作在人員人數、投資資本等方面限制政策還是非常嚴格，甚至停滯不前。而且近十幾年來，台灣地區影視作品銳減，面臨內外夾擊險境與挑戰。一是影視劇品質大大下降，國際市場份額明顯降低，觀眾數量急劇減少，二是影視收入不斷下降，影視投資額也不斷下降，惡性循環。



鄧啟明等指出，隨著大陸影視製作水平不斷提高，雖然相關政策措施不斷放寬，但對於人數問題等還是嚴格控制。2018 年2月國務院台辦和發改委等聯合出台的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》被認為是拯救近十幾年來台灣影視業低迷發展的重要機遇，也為台灣藝人進入大陸發展提供了更多機會，真正落實“兩岸一家親”。新形勢下進一步擴大和深化兩岸影視文化交流與產業合作，對於宣揚和實現我國“文化自信”及“兩岸一家親”理念，加快新舊動能轉換、推動區域經濟高質量發展等，都具有十分重要的影響與深遠意義。

