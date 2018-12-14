郭振家：台灣青年應該積極進取　有所作為

中國勞動關係學院公共管理系副教授郭振家 中評社福州12月14日電／中國勞動關係學院公共管理系副教授郭振家參加第六屆兩岸文化發展論壇·青年論壇，就兩岸融合發展的歷程進行了探討，並且指出台灣青年是台灣的未來，也是中華民族偉大復興的重要建設力量。台灣青年應該從人類社會發展變遷、中國近代發展變遷以及兩岸實力消長變遷等多個視角來看待台灣不平凡的歷史，找准自身的位置，對於青年未來應當肩負的責任有更清晰的認識，兩岸未來勢必走向融合發展，台灣青年應該積極進取，有所作為。



台灣青年對於中國大陸的“印象”、“概念”、“情感”，存在著很強烈的模糊性、臆想性，甚至是對抗性。正確認識兩岸的發展變化，不僅需要宏大的歷史視角，比如了解中國大陸和台灣分別的發展歷程，還需要有比較全面的知識體系，中國大陸的發展不僅預示著過去的成功，更體現著未來崛起的必然。



近代中國的衰落，就是農業社會落後於工業社會的必然體現。落後的結果，就是被動挨打，台灣的悲情，也是中華民族的悲情。近些年，由於台灣島內“過度政治化”，目前進入了後工業化時代後陷入某種停滯，大陸卻是在國際競爭壓力下，不得不推行全行業發展，並艱難地在“信息社會”的發展上力爭上游。中國歷史上實現的“大一統”不僅增加了過去每一次面對危機時的戰略縱深，也是中國未來在激烈國際競爭中取勝的重要因素。



郭振家表示，兩岸實力消長到今天，或許眼下有個別指標方面，台灣還是有著很大的優勢過去中國大陸改革開放的四十年，兩岸差距在不斷縮小，甚至大陸在一些方面的反超，這凸顯了兩岸發展路徑的優劣，也是台灣社會不容忽視的現實考慮。當然，就微觀層次而言，有些台灣民眾長期認為“中國大陸發展緩慢不如台灣”，這樣的民眾在台灣島內仍然是存在的。



大陸推出的惠台政策不僅有利於台灣民眾更好地融入大陸發展，對於台灣社會和經濟整體提振也是重大歷史機遇。長遠去看，我們可以說，“台灣的未來在大陸”，如果越來越多的台灣民眾參與到兩岸融合發展進程中來，兩岸和平統一的勁頭將勢不可擋。



郭振家指出，兩岸融合發展，既是中華民族實現統一的內在要求，也是人類社會經濟發展規律的具體體現。台灣青年應該更多從全球化競爭的視角去思考自己的未來。過去台灣的屈辱也是中國不堪回首的屈辱。未來中華民族的偉大復興需要全體青年的積極參與，台灣青年的責任，不僅為了自身這一代，也是也為了中華民族的長遠發展。

