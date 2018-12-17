大陸青年學者：需客觀看待兩岸青年言論分歧

華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕 中評社福州12月17日電／華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕、華南農業大學動物科學學院學生李智聰參加第六屆兩岸文化發展論壇·青年論壇，以“東亞青運”主辦權取消事件為例對社交媒體中的兩岸青年認知落差進行了探討，並指出，辯證看待社交媒體的作用，客觀看待雙方青年在社交媒體中的言論分歧，找到實現雙方青年認知上求同存異的可行方案，或可更好推動雙方青年的心靈契合搭建更長遠的路徑。



認知落差，是兩岸青年世代交往中長期存在的問題。作為兩岸關係發展的傳承力量，兩岸青年在不同的社會環境與知識體系之中成長，形成各不相同，甚至是截然相反的認知能力與邏輯思維，並在社交媒體的虛擬空間中被放大與激化，日益成為影響兩岸關係發展的焦點。



李仕燕表示，取消台中2019年東亞青年運動會，是東亞奧協作出的正確決定。對東亞奧協決定取消台中市東亞青年運動會，民進黨當局和推動所謂“公投”的“台獨”勢力難逃其咎。混淆視聽、轉移視線是無濟於事的，他們要對自己的言行承擔全部責任。



由於“東亞青運”專業影響力較大、青年關注度較高、兩岸敏感度極強，所以在兩岸青年世代間的熱議度較高，對於身處在不同生長背景，接受不同的“國家認同”教育的兩岸青年來說，“東亞青運”主辦權被取消，這是一次現實的震撼教育。而在網絡的虛擬世界，身處不同社交媒體的兩岸青年，也有了不同的表達與看法。



李仕燕指出，雙方青年的關注存在差異。儘管微博與臉書的關注度都呈現出遞減的態勢，但臉書上對該事件的關注弧度更長，並體現在兩個方面：一方面，臉書完整地“記錄”了該事件的始末。另一方面，大陸微博不僅晚了一天才開始大幅關注該事件，而且下跌快。並且雙方青年探討點的兩次“交集”均受到敏感高階政治議題的影響。大陸青年網友呈現出“一邊倒”地認可國台辦發言人的表態與立場。普遍認可與支持國台辦發言人的講話立場，認為“東亞青運”主辦權被取消，是民進黨當局配合島內“獨派”推動“東奧正名”公投，挑釁“一中原則”的政治底線的“玩火自焚”。而台灣青年網友在臉書上，卻形成了截然不同的“兩派”分裂意見。一部分人表達對被大陸“打壓”的“氣憤”，而另一部分人則認為這是民進黨“咎由自取”的結果，並在臉書上相互叫囂與對罵。

