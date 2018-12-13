外媒：《艾倫秀》可能要告別大衆視野

美國知名脫口秀主持人艾倫·德傑尼勒斯 （圖片來源：NBC） 中評社北京12月13日電／據美國《國會山報》12日報道，知名脫口秀《艾倫秀》的主持人艾倫·德傑尼勒斯（Ellen DeGeneres）可能會在2020年合約到期後結束自己的脫口秀節目。



報道稱，據《紐約時報》周三公布的一份資料顯示，艾倫·德傑尼勒斯的合同將於2020年到期。她在接受《紐約時報》采訪時表示，她不確定是否還會繼續主持她主持了15年多的《艾倫秀》。



據報道，艾倫的妻子波蒂亞·德羅西（Portia de Rossi）鼓勵艾倫將她的創造力轉移到其他地方，而她的喜劇演員弟弟萬斯·德傑尼勒斯則希望她能繼續主持這個節目。



“我只是覺得她是一位才華橫溢的脫口秀主持人，她的創造力不一定非要在這個脫口秀節目中體現出來，”德羅西說：“她還可以做其他事情。”



據報道，艾倫剛剛拍攝了她15年來的第一部喜劇劇集《感同身受》（Relatable），該劇將於周二在Netflix上發布。



艾倫·德傑尼勒斯表示，《艾倫秀》上的自己只能算是“扮演了一個脫口秀主持人的角色”，“我想展示我的全部”。



艾倫·德傑尼勒斯是美國知名主持人、演員。其主持的《艾倫秀》在2003年9月3日首播，該節目結合了趣聞，名人，音樂嘉賓和人情故事，已獲得33個日間艾美獎。



（來源：環球網）