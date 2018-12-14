馬準威：兩岸需在認同問題上彼此拉近

台灣大學政治學系博士候選人馬準威 中評社福州12月14日電／台灣大學政治學系博士候選人馬準威參加第六屆兩岸文化發展論壇·青年論壇，就中國大陸對台青年政策之挑戰與機會進行了探討，並指出兩岸若能在青年彼此認同問題更拉近，以及讓彼此青年對兩岸問題的本質有更深入的認識，則未來兩岸問題愈可能在一種不同同於繼往的窠臼下找到解答。



他認為，明年兩岸即分治將屆滿70年，台灣與中國大陸儘管同文、同種，皆傳承中華文化之底蘊，但在前40年的時間雙方幾乎完全沒有互動，導致彼此差異產生。後30年的時間裡雙方往來雖然較多，又逢信息化時代到來，交流穿透界線，但兩社會前40年隔閡帶來的差異，卻仍在發酵。有時青年想法的差異不僅存在於兩岸之間，此差異同樣也存在於台灣與中國大陸各自內部世代間，也因此我們總把“青年”認定為一個特別的世代。



馬準威表示，在全球化層面的均質，兩岸青年又分享著相似的價值觀甚或命運，這讓兩岸青年間存在一種既親密又疏遠的特殊關係，在全球文化價值層面很容易契合，但在兩岸認同層面卻又有些許矛盾。



大陸加大對台青年工作的效果目前出現的趨勢有：西進年輕化，裸辭西進求職增加，台灣精英大舉西進，掀起赴陸求學熱，製造業退燒，文創與互聯網變熱門領域，未必執著北上廣深，新一線城市漸崛起。赴陸台灣青年對赴陸工作感到滿意系多數，認為負面因素多來自非政策性問題，並且覺得大陸就業市場經爭激烈，生活上便利性不足。



馬準威指出當前兩岸因錯誤認知導致螺旋敵意上升，螺旋敵意來自於兩行為者間的認知錯誤，而螺旋敵意最大的問題在於，一方對另一方本不具敵意的政策感到不安，而相應出台政策的政策又再度導致原本一方的不安全感。自2016年蔡政府執政後，兩岸各自可能均在本無惡意下，造成對方的不安全感，導致螺旋敵意上升，雙方都以負面解讀原本不具惡意的政策，導致彼此的不信任感愈來愈高。



目前兩岸關係從“冷和”轉趨嚴峻，兩岸問題已經拖了將近70年，儘管兩岸問題不能一代一代拖下去，但若兩岸遲遲不願意實事求是解決務實問題，恐怕兩岸關係得到妥適解決，仍非這個世代能夠決定。下一個世代或下下一個世代，將肩負更重要的責任，因為時間拖得愈久，變量愈多。在此過程中，青年世代所擁有的彈性以及包容力，可能系調整錯誤認知最好的解藥。

