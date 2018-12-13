方方：愛國愛港 為香港和家鄉做新貢獻

香港安徽聯誼總會新任理事會會長方方 中評社香港12月13日電/香港安徽聯誼總會新任理事會會長方方昨晚表示，要大力弘揚愛國、愛港、愛鄉傳統，帶動更多皖籍鄉友參與香港社會事務，支援特區政府依法施政，為維護“一國兩制”的順利實施發揮更大的作用，為香港穩定繁榮和家鄉建設作出新貢獻。



方方會長是在“慶祝改革開放40周年暨香港安徽聯誼總會第四屆理事會就職典禮”上作上述表述的。昨晚的就職典禮，香港特區政府財政司司長陳茂波，安徽省委常委、省委統戰部部長劉莉，中聯辦副主任何靖，外交部駐港副特派員宋如安等出席主禮。



他表示，將與各位同仁一道，緊緊圍繞本會“聯絡鄉誼，服務鄉友；愛國愛港，攜手發展”的宗旨，堅持愛國愛港愛鄉，團結凝聚廣大在港安徽鄉友，務實有效地開展各項會務工作，努力為全體在港鄉友服務，促進皖港兩地經濟文化交流與融合，為香港安徽聯誼總會的發展壯大貢獻力量。



方方特別強調了四點：首先要大力弘揚愛國、愛港、愛鄉傳統，帶動更多皖籍鄉友參與香港社會事務，支援特區政府依法施政，為維護“一國兩制”的順利實施和香港繁榮穩定發揮更大的作用。



其次秉承“聯絡鄉誼、服務鄉友”的宗旨，不斷推進香港安徽聯誼總會健康發展，提高聯誼總會工作和服務水準，吸納更多優秀的安徽鄉友入會，把香港安徽聯誼總會打造成為安徽人在香港最溫暖的家。我們要著力協助並推動中青年鄉友紮根香港、創新創業、發展事業，融入主流、貢獻社會，發揮更大影響力。同時，我們也要為資深的鄉友們在港安居樂業、經常聯絡鄉情，發揮好橋樑和紐帶作用。