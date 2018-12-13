印度首富嫁女　希拉里、碧昂斯受邀“助陣”

圖片來源:網絡 據美國《華盛頓郵報》報道，印度首富穆凱什·安巴尼之女伊沙·安巴尼的婚禮於12月12日舉行，受到舉世矚目。在9日的婚前慶祝活動中，美國女歌手碧昂斯專為這位准新娘的客人們獻唱。



穆凱什·安巴尼是印度石油和天然氣巨頭，福布斯估算他的淨資產為430億美元（約合人民幣2960億元）。伊沙的准新郎來自印度工業家族皮拉馬爾，新郎的同名企業估價也超過100億美元（約合人民幣688億元）。



9日，兩大家族在烏代布爾市一座16世紀宮殿中舉行了一場星光熠熠的派對，嘉賓包括美國前第一夫人希拉里、碧昂斯以及一系列寶萊塢大咖。



據新德里社會活動家阿恰納·達爾米耶說，印度婚禮的競爭正在變得極端，加劇了普通人為準備婚禮所承擔的經濟壓力，“一名農民可能會因為他無法存夠錢讓女兒結婚而自殺”。



本月早些時候，印度女演員樸雅卡·喬普拉和美國歌手尼克·喬納斯也舉辦了一場奢華的婚禮，就連印度總理莫迪也出席了婚禮，現場堪比一部寶萊塢大片。



2018年，聯合國毒品和犯罪問題辦公室的一份報告發現，當印度女方家庭未能滿足男方的嫁妝要求時，就可能會有人殺害新娘，這種“嫁妝死亡”占該國所有女性凶殺案的很大一部分。



雖然奢華是印度婚禮的一個特征，但印度家庭曾經有將新娘紗麗作為傳家寶的傳統。達爾米耶表示，現在不再有這種情況了。“這一代人非常不同，喬普拉不會再穿同一件婚紗，也不會將其傳給下一代了。”（來源：中國日報網）