首例！中國鋼鐵生產商降低美國補償性關稅

中評社北京12月13日電／ 俄媒稱，中國鋼鐵生產商天工國際有限公司（Tiangong International）透露，將對美國開征的關稅提出上訴。今年8月公司已經爭取使美國針對公司產品開征的補償性關稅下調到了從前的十分之一。在開創先例後，天工國際有限公司期待能够進一步與美國的攔阻性關稅作鬥爭，為其他中國公司做出榜樣。



俄羅斯衛星網12月11日報道，早在2017年1月，中國天工國際有限公司遇到美國關稅問題。當時共征收兩種關稅：補償性關稅——251%，反傾銷關稅——68.27%。



這兩種關稅都是按照美國貿易部在《1962年貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第二百三十二條款的基礎上所發起調查的結果而開征的。第二百三十二條款允許美國總統基於國家安全考量而對進口外國產品實施或維持限制。



報道稱，美國貿易部得出結論，中國鋼鐵的價值被嚴重低估，這對美國本土鋼鐵生產商造成損失。



天工國際有限公司指出，他們所制造的高速鋼和高速鋼切削工具產品罕有競爭對手，尤其是在美國市場上。因此公司對美國貿易部提出上訴。美國貿易部向公司發送了一份需要答複的專門問題清單，而答複需要得到文件確認。天工國際有限公司勝任了任務，結果補償性關稅稅率從251%下調到了24%。這是中國公司成功對美國貿易部的決議提出異議的首個案例。



報道稱，天工國際有限公司并不打算就此打住，還想對反傾銷關稅提出上訴。



據中國國際電視台（英文簡稱CGTN）援引天工國際有限公司董事長朱小坤的話報道說，天工國際有限公司是不受國家補貼的私有公司，因此產品價格僅由公司自身的創新成就來決定，不可能存在什麼反傾銷問題。



（來源：參考消息網）