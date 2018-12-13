蔡政府修法罰假新聞　藍黨團批控制言論自由

國民黨黨團13日召開記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月13日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團今天上午舉行“修法開罰假新聞，蔡政府狗急跳牆”記者會，指出“行政院”目前送到“立法院”要求審議的《數位通訊傳播法》草案內容相關規定，有嚴重逾越新聞自由、控制言論自由之嫌，如果民進黨政府硬推將會製造更多的民怨沸騰，後果自負。



國民黨團總召江啟臣、黨團書記長曾銘宗、副書記長許毓仁、“立委”李彥秀上午舉行“修法開罰假新聞，蔡政府狗急跳牆”記者會，國民黨團將全力杯葛、封殺所謂的《數位通訊傳播法》草案，要求先辦公聽會再修法。



江啟臣指出，亞洲互聯網聯盟（AIC）12日發出公開信給“行政院長”賴清德，要求“行政院”撤回《數位通訊傳播法》草案，重新審議，因為這將危及好不容易建立起來的言論、新聞自由的價值，讓台灣自豪的民主自由一夕之間倒退50年。



許毓仁表示，蔡政府甚至找多家社群網路平台業者喝咖啡，以“打擊假訊息”之名，要求業者背書、同意修正後的《數位通訊傳播法》草案，“政院”發言人還強辯指稱草案內容符合“馬尼拉中介者責任原則”，事實上根本不是如此，反而凸顯倘若修法通過後，台灣將成為國際笑話。



李彥秀說，打擊假消息若從平台或內容下手，容易成為極權統治工具，且判斷真假的成本過高，由單一權責單位或平台判斷訊息真偽，幾乎不可能，難道民進黨政府要回到威權時代嗎？