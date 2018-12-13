陳其邁當黨主席？鄭文燦：不針對個別評論

鄭文燦談黨主席選舉。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月13日電（記者 黃文杰）民進黨九合一大敗，蔡英文請辭黨主席負責，黨內冀望“中生代”接班，帶領民進黨改革，贏回民心。被視為熱門黨魁人選的前“立委”陳其邁昨晚傳出將參選黨主席，民進黨桃園市長鄭文燦中午受訪表示，不針對個別人選來評論，好人選就會獲得大家支持。



陳其邁雖然在高雄市長一役飲恨落敗，但選後聲勢卻水漲船高，除了在網路直播“話家常”，凝聚一批死忠“邁粉”，日前在高雄舉辦“感謝有你”千人咖啡會，因報名踴躍，升級成萬人咖啡聽音樂會，顯見其高人氣。



昨晚傳出陳其邁可能參選黨主席，台灣民意基金會董事長游盈隆也公開表態要選黨主席，黨主席牽動黨內派系資源分配，民進黨“立院”黨團總召柯建銘相當憂心。先前呼籲派系休兵，世代合作，現在各派系還在“做自己的兵推”，但大家都是自己人，要有辦法坐下來談，應該要共推，所有人選都可以坐下來講一講。



桃園市議會明年度總預算審查中午結束，鄭文燦在議會接受媒體採訪，被問到黨主席選舉，柯建銘建議派系休兵看法？



鄭文燦表示，民進黨經歷很多挑戰、遇到過失敗，失敗時候更需要檢討反省，打敗戰也要隊形，把每一項工作做好，黨主席的辭職及改選，本來就是黨的事務，不是派系的事務，沒有哪個政黨打敗戰還會內戰，如果是這樣的政黨，那就沒救了。



他說，目前民進黨各方領袖，都希望用最好方式，來推舉黨主席，當然我們有民主機制，要黨員直選，相信經由這個過程，會是凝聚共識的過程，這個我不擔心，當然不同可能潛在候選人，因為他的職務角色會有不同的考慮，這很正常，登記到星期五為止，相信有意願，自然會浮上檯面。



媒體問，市長有意願參選黨主席嗎?“沒有”。



陳其邁適合黨主席嗎?鄭文燦表示，不針對個別人選來評論，好人選就會獲得大家支持。