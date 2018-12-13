修法禁陸資刊競選廣告　賴清德裁示通過

“行政院”院會後記者會，左起為徐國勇、羅秉成、Kolas Yotaka、唐鳳、范巽綠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）“行政院”13日舉行院會，討論“內政部”日前提出的《“總統”“副總統”選舉罷免法》修正草案，未來競選、罷免廣告應公開刊播出資者姓名，同時也禁止外、陸、港、澳資金資助競選、罷選廣告。“行政院”也將此項法令修正納入假訊息防制的“破假”面向中，“行政院長”賴清德聽取後裁示通過，將送“立法院”審議。



“行政院”13日上午舉行院會後記者會，由發言人Kolas Yotaka主持，其餘出席官員包括“政務委員”羅秉成、唐鳳、“內政部長”徐國勇、“教育部次長”范巽綠。



“內政部”6日舉行部務會報，通過《“總統”“副總統”選舉罷免法》部分條文修正草案，增訂下列規定，當大眾傳播媒體刊播競選或罷免廣告時，對於出資者及其相關資訊應一併公開。另外，為遏止外國勢力介入台灣選舉、罷免活動，也增列大眾傳播媒體不得接受外、陸、港、澳人士及團體委託刊播廣告。



“行政院”13日在院會中討論“防制假訊息危害專案”報告，也討論《“總統”“副總統”選舉罷免法》部分條文修正草案，Kolas Yotaka轉述，賴清德裁示通過，將函請“立法院”審議。賴清德並表示，本次修正是為強化防杜黑金、假訊息及境外勢力介入選舉、罷免活動，促進選舉、罷免廣告資訊公開透明，改進選舉作業，對於維護選舉、罷免活動公正及公平性，具正面作用。



羅秉成在院會後記者會中，向媒體進行假訊息防制報告，將防制分成4個面向討論，包括“識假”、“破假”、“抑假”、“懲假”。其中，競選罷免廣告的資訊透明，以及禁止境外（外國、陸港澳）資金資助競選罷免廣告的部分，被列為“破假”的一環。