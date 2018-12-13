蔡柯會媒體卡位　北門周邊維安嚴密

綠白蔡柯會不到1點就吸引超過60位記者到場卡位等候。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月13日電（記者 鄭羿菲）蔡英文本週開始與六都市長當選人會面，首場與無黨籍台北市長柯文哲的會談即將在13日下午2點於台北市北門、中華郵政大樓登場。這場各界關注的綠白蔡柯會不到1點就吸引超過60位記者到場卡位等候，現場也有10多台SNG車轉播，由於北門位在台北車站前樞紐，不少路口都可見制服警察、便衣警察維安。



民進黨在九合一選舉兵敗如山倒，黨內、外都關注是否與柯文哲在選後進一步合作，儘管蔡英文的文膽、替民進黨姚文智操盤的姚人多PO文致歉，但柯文哲卻以“把戲真多，噁心”強硬回應，能否當面化解柯對民進黨的不滿，還是如同日前蔡、柯在台灣醫療科技展般，相見依舊貌合神離，今日下午即將舉行的蔡柯會成了關鍵。



這場選後的蔡柯會被外界揣測是雙方不太信任彼此，採全程公開、直播的方式進行，避免被解讀為沒有黨職的蔡英文將主導綠白合作。



不過其實也看得出蔡英文想安撫柯文哲的用心，特別是府方主動提出與柯文哲會面的地點就在柯招牌政績“北門”，蔡英文更要在北門聽完相關簡報後，再與柯文哲一同步入附近的中華郵政大樓討論，一方面給了柯十足的面子，另一方面也替柯背書相關政績，破除選戰中藍綠陣營打柯沒政績的宣傳，蔡想要化解柯不滿情緒的用意十分明顯。