賴清德見六都市長討論施政？發言人：未有規劃

Kolas Yotaka。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）蔡英文近來積極站上前線，將會見六都市長當選人，13日下午就與無黨籍台北市長柯文哲會面。“行政院長”賴清德是否也有類似規畫？對此，“行政院”發言人Kolas Yotaka表示，賴清德院長目前並沒有此規劃，現階段就是穩定政務，不讓政策廢弛。



Kolas Yotaka在13日主持“行政院”院會後記者會，作上述表示。



中評社提問，府秘書長陳菊12日表示，假如蔡英文需要她協助，她義不容辭留下來，不會逃避，陳菊表態後，賴清德是否回心轉意？Kolas回答，院長想法還是一樣，在上次記者會時，院長就已清楚說明他的想法。



中評社問，蔡英文要找六都新當選的市長見面，賴清德是否也考慮與市長見面討論施政？Kolas表示，目前並沒有規劃，現階段就像院長講的，會穩定政務並帶領行政團隊繼續推動相關政務，不要讓政策廢弛。



中評社追問，蔡英文談到機車加裝ABS（防鎖死煞車）系統，可能會增加人民負擔，“交通部”馬上做出調整，賴清德是否表達過意見？Kolas指出，其實都互相討論過，重點是要兼顧安全及人民可以負擔，這是2年前就已經制定的政策，要找出一個相對溫和且中間的作法，對“交通部”來說也是挑戰。



至於賴清德的看法？Kolas表示，院長的想法就是上述原則，當然要顧及安全，但也要顧人民負擔的能力，所以請“交通部”研議是否有必要調整，這些都事先與院長做過討論。