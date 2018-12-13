中評鏡頭：蔡柯會登場　兩人視線未交集

蔡英文與柯文哲在承恩門下聽取報告。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）經過溝通安排，蔡英文與無黨籍台北市長柯文哲今天下午2時在北門廣場和中華郵政大樓會面，這場“蔡柯會”被外界視為2018選後白綠關係的指標，蔡柯二人互動備受關切。但在台北市副市長林欽榮簡報過程，柯文哲似乎始終沒有直視蔡英文，倒是蔡英文幾度刻意轉向柯文哲，但兩人互動極少，視線並無交集。



儘管外界關綠白合作，市府強調仍強調議題將聚焦東、西區門戶計劃間的東西軸線發展的重大開發案，如台北機廠、空軍總軍司令部舊址等延宕許久、跨中央及地方權屬的議題。



簡報時，蔡英文聽到北門對面的鐵道部博物館將規劃開幕，還很有興趣的問“鐵道博物館以前是做什麼的？”林欽榮則說，日治時期是總督府鐵道部總部，先前則都廢棄在那裡。柯文哲則是在簡報過程中將手背在背後，和蔡英文沒有眼神交集。



“蔡柯會”雙方與會人員也受到矚目，市府有副市長林欽榮、都發局長林洲民及工務局長彭振聲等人出席，蔡英文也會由“行政院政務委員”張景森陪同，會中由林欽榮介紹柯任內讓北門風華重現、周邊忠孝西路路型改善等，隨後再由林欽榮、林洲民分別簡報西區門戶計劃、東西軸線發展議題。



台北府城北門，正式名稱為承恩門、或逕稱為北門，是位於台北市中正區的清代城門建築，為台北府城的正門。其坐落於現今台北市忠孝西路、延平南路與博愛路交叉口，落成於清光緒十年（西元1884年），為台北府城五大城門中唯一保持建城原貌者，是台北市區僅存不多的清代建築之一。