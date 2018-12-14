廖正井：黨員投票朱立倫不見得輸吳敦義

廖正井。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月14日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020人選是否透過全民調產生？中生代大戰黨中央。中國國民黨前“立委”廖正井接受中評社訪問表示，吳敦義去年黨主席選舉，黨員票拿過半，確實漂亮，未來若還是維持原制度，朱立倫的黨員票不見得輸吳敦義。若採全民調朱又比吳強。



廖正井曾經在朱立倫當選第一任桃園縣長後，受邀擔任桃園縣副縣長，後來辭去副縣長，轉換跑道，2008年代表國民黨選桃園沿海選區“立委”，擔任兩屆，2016拼連任失利。



被問到，國民黨如何推出2020人選？



廖正井告訴中評社，吳敦義會選黨主席，除了帶領打贏2018縣市長選舉，目的還是2020，朱立倫12月25日卸下新北市長，剩下就是選2020，“只有這條路，所以他會選到底”。



他解釋，這次縣市長選舉，很多縣市都是五五波，最後結果國民黨大贏，證明選民對民進黨不滿，民怨很深，加上“全台最大黨就是討厭民進黨”發酵，民進黨大敗，在這種情形之下，“國民黨所有想選2020都會出來”。



廖正井說，國民黨原本有“總統”、“副總統”提名辦法，每次會提到中常會討論，會不會修改不知道，但是國民黨基層認為，要以“勝選”為優先，不再是指派或內定人選，不管吳敦義、朱立倫甚至其他人選，要接受這樣制度與考驗，期待在這樣的公平制度，也把國民黨選舉炒熱，未嘗不是件好事。



他解釋，吳敦義上次參選黨主席，得票數過半，成績很漂亮沒錯，只是黨主席選舉，對手並沒有朱立倫。至於中常委部分，朱當主席與吳當主席，兩屆主席的中常委重疊率恐怕高達八成，這說明，未必現任中常委都挺吳，再以省籍來看，深藍的黃復興黨部會挺吳敦義？還是朱立倫？答案很清楚。



廖正井分析，當然吳敦義對深藍的黃復興確實下過苦功，任何人不一定穩操勝算。



被問到，如果把藍營15縣市首長納入中常會，到底對誰有利？



廖正井說，為何朱立倫跑去陪雲林縣長候選人張麗善賣高麗菜？朱吳之爭，這些國民黨新當選的縣市長，最後會站哪一邊？“當然還是朱立倫”。



他強調，丁守中這次選台北市長為何敗選？說明選民希望看到新面孔，希望年輕一代出來接棒，黨內中生代也出來放話要全民調，最後結果，預測還是朱代表國民黨選2020。



被問到，是否有所謂“卡朱”條款？好比“‘總統’候選人兼黨主席”？廖正井說，別忽視國民黨內部“世代交替”呼聲。