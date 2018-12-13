王金平台中辦感恩餐會　帶盧秀燕向各桌致謝

王金平13日中午偕同台中市長當選人盧秀燕在台中舉辦“祝賀感恩餐會”。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月13日電（記者 林谷隆）前“立法院長”、現任國民黨籍“立委”王金平13日中午在台中舉辦“祝賀感恩餐會”，偕同台中市長當選人盧秀燕感謝選戰中，藍營各系統的鼎力相助，包括顏清標、林敏霖、張清堂、黃仲生等藍營大老到場，台中農會、水利會系統及國民黨台中市議員當選人都到場參與，席開28桌，全場座無虛席，彰顯王金平在台中的影響力。



這場感恩餐會是由王金平親自出面號召，包括前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以、黃仲生、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前台中市議長張清堂、藍委顏寬恒、前藍委郭榮振、蔡錦隆、國民黨中常委兼台中第五選區“立委”補選候選人沈智慧、以及20多位國民黨台中市議員都到場參與。台中市長當選人盧秀燕也帶著準副市長楊瓊櫻到場，並逐一向各競選系統敬酒致意。



王金平表示，這是台中市長選舉，絕對是國民黨贏最多的縣市，因為選舉期間，台中市長民調怎麼調查都是顯示國民黨最多是贏11%，最後選舉結果竟然是贏了14%，贏了21萬票。這個21萬票，雖然不比新北市贏得多，但因為新北市人口多，又是國民黨現任執政，所以台中市贏21萬票，最有代表性。



王金平提到，盧秀燕在“立法院”的表現非常好，她參選台中市長，角色扮演得非常好，不只沉著穩重，還非常有主見，最重要是她能發揮在“立法院”問政的長處，收集許多各國施政的優點，能夠運用在這次選舉，得到民眾的肯定。



王金平強調，盧秀燕也是勤跑基層，將原本不熟悉的台中縣區跑出高支持度，原市區本來就是在胡志強執政下，累積長期的支持度，所以這次盧秀燕能當選台中市長，都要感謝在座大家的支持與幫忙。隨後王金平也帶著盧秀燕像各桌致謝。