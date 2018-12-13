中生代槓黨中央　羅智強批吳敦義反全民調

為了國民黨2020初選方式，羅智強在臉書連番發文砲轟。（照片：羅智強臉書） 中評社台北12月13日電／中國國民黨為2020初選提名方式爆內訌，“總統府”前發言人、台北市議員當選人羅智強與“立委”林為洲聯名投書媒體，建議黨內初選應該採“全民調”，遭組發會主委李哲華批評是“司馬昭之心”。對此，羅智強除在臉書強力回擊，直接點名吳敦義反對全民調，竟放任黨的組發會主委用人身攻撃的方式來回應黨同志的提議。



羅智強並建立票選活動，請網友來投票給吳敦義主席看看。他設立投票選項有2個，支持國民黨初選採全民調、反對國民黨初選採全民調。



根據台媒報道，李哲華直接點名林為洲反駁說，國民黨新竹縣長提名沒有全民調，最後一樣也贏，這一點林為洲怎麼沒說？林要求全民調是“司馬昭之心”，怕自己難獲得“立委”提名。



羅智強則在臉書連發3文回擊說，“李哲華兄是吳敦義主席任命的黨職人員，其發言當然是吳主席指示的。所以，我就把對話對象當成是吳主席了。對採“全民調”的建議，吳主席直接以誅心論痛批是“司馬昭之心”，顯然吳就是反對國民黨“總統”提名採全民調。



李哲華昨晚受訪時回應表示，他個人認為羅智強假設他的發言是吳敦義指示的，此舉非常不道德，“就如同有人用假設羅先生代表馬英九去擔任頂新的門神一樣，也是不道德的。”他強調，有關國民黨“總統”提名制度早有規定，是否要另提辦法黨內可充分討論，但應該立論於理性無私的基礎。



羅智強今日又回批，全民調是就事論事的建議，我提出來，黨中央不贊成也沒關係，告訴大家為什麼不贊成，然後交給社會大眾公評即可。竟放任黨的組發會主委，一會兒扣“司馬昭之心”的帽子；一會兒拿“頂新門神”來羞辱黨的同志，什麼時候，組發會主委成了周玉蔻的分身？需要用人身攻撃的方式來回應黨同志的提議？



他要求，請吳敦義主席給個公道，吳主席領導的黨機器，什麼時候變成向同志出手的刀釜，連一個可以理性討論的建議也容之不得？這様的國民黨，有什麼資格批評民進黨？這様的國民黨，還奢望2020贏回執政？