廣州：打造有國際影響力的文化產業交易平台

中評社北京12月13日電／11月30日至12月15日，2018廣州文化產業交易會（以下簡稱“廣州文交會”）舉行。就在幾天前，廣州市召開文化體制改革工作會議，審議了《廣州市深化文化體制改革行動三年方案（2018—2020年）》，為加強文化體制改革統籌協調、細化改革任務分工明確了方向。



從去年開始，廣州市以舉辦文交會為契機，不斷做好民營文化企業宣傳和服務工作，拓寬中小民營文化企業融資渠道，努力使文交會成文化產業招商平台、推介平台和服務平台。廣州市委常委、宣傳部部長徐咏虹表示，近年來廣州市形成了以《廣州市關於加快文化產業創新發展的實施意見》為主體的“1＋N”文化產業政策體系，為文化產業發展提供了良好的政策環境，力爭到2035年，使文化產業成為廣州市的戰略性支柱產業。



文創數字化賦能新業態



在這個文化極其多元的時代，文創產業應該如何“破新”？本屆文交會發布的《2018中國文化創意產業發展趨勢報告》對此做出了解答。報告預測，到2020年，我國數字創意產業產值將達8萬億元，文創內容數字化、生活美學化與創意常態化將成為文創產業發展新趨勢。以廣州為代表的珠三角文創集聚區，其發展規模及創收能力均占據優勢。



廣州作為國內互聯網產業“高地”，網游動漫、數字音樂等文創新業態發展迅猛。目前，廣州擁有文化創意類高新技術企業超過400家，網易、騰訊微信、酷狗音樂、UC手機瀏覽器等企業集聚於此。



近年來，廣州市在引進和培育具有較強競爭力文創企業的同時，還推動了動漫游戲中心、國家廣告產業園、非遺傳承中心等一批文創產業項目落地。據廣州市委宣傳部相關負責人介紹，2012至2016年，廣州文化及相關產業增加值年均增速超過13％，2017年實現文化及相關產業增加值約1100億元。



“廣州文創產業發展的質量不斷提高，未來文創產業發展新模式值得關注，文化電商正成為互聯網發展的新方向。”在本屆廣州文交會上，北京大學文化產業研究院副院長陳少峰以“一條”為例，描述了微信公衆號等文創內容載體從“傳播型”向“經營型”轉化，并產生巨大紅利的過程。



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