潘錫堂答中評：大陸區隔對待台當局與藍縣市

台灣淡江大學中國大陸研究所教授、海峽兩岸學術文化交流協會副理事長潘錫堂（中評社 張爽攝） 中評社北京12月14日電（記者 張爽）台灣淡江大學中國大陸研究所教授、海峽兩岸學術文化交流協會副理事長潘錫堂在第四屆中華文化論壇上對中評社表示，九合一選舉結束後，大陸會採取區隔對待的方式來對待不承認“九二共識”的蔡英文當局和承認“九二共識”的藍營縣市，一方面積極推動陸客團到這16個縣市旅遊消費及規劃經貿交流團到這些縣市採購，但另一方面仍會持續斷絕台方邦交國並壓縮台方全球空間。



潘錫堂認為，台灣縣市選舉結束，國民黨大勝，民進黨大敗。大陸國台辦發言人馬曉光在選後的記者會中表示，民進黨當局應深切檢討，正視台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展的紅利，希望改善經濟民生的強烈願望，回到“九二共識”的政治基礎上；馬曉光又指出，在對兩岸關係和兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，希望不斷加強兩岸城市交流合作，也歡迎更多台灣縣市參與進來。大陸國務委員兼外長王毅也於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯表示，在中美的習特會中，中方重申對台灣議題的原則立場，美方表示將繼續奉行“一中”政策。由此可見，選後“九二共識”仍然是兩岸關係和平發展的政治基礎。



潘錫堂說，選後，大陸將加緊推動跟台灣所有認同“九二共識”的縣市進行兩岸“城市交流”，包括邀請島內認同“九二共識”的縣市長率訪問團、赴大陸一些城市進行農漁產展銷會及經貿文創交流展覽、也可洽商訂單(包括漁產之契作合同的洽談)、加強對這些承認“九二共識”的縣市之農漁產採購，並且盡速規劃大批陸客團來台到這些縣市進行旅遊並消費，也將規劃組成經貿文創交流採購團來這些縣市採購，好好地落實與強化兩岸城市交流，既有利於兩岸經貿文化交流合作，也有助於台灣的經濟。



潘錫堂說，原則上，以上陸方將推動的兩岸城市交流措施，並不包括任何不承認“九二共識”的縣市在內。韓國瑜日前表示，願跨黨派與南部縣市合作，若認同“九二共識”，就一起替產品找通路；韓國瑜也勾勒跨黨合作發展旅遊的遠景，綠營縣市長如鄭文燦(桃園)、黃偉哲(台南)、潘孟安(屏東)等人也頗感興趣，但卻都認為韓國瑜拋出認同“九二共識”的前提，恐成為跨黨合作的障礙。顯而易見，綠營縣市長不可能在不承認“九二共識”的前提下，既要跟大陸進行城市交流，又要分享陸客入台旅遊及農漁產品行銷大陸之“紅利”。



潘錫堂判斷，12月25日上任後的15個藍營縣市長及柯文哲市長將會聯手積極推動兩岸城市交流與城市論壇，但台灣主政的仍是不承認“九二共識”的蔡英文當局。因此，大陸會採取區隔對待的方式來因應，一方面積極推動陸客團到這16個縣市旅遊消費及規劃經貿交流團到這些縣市採購，但另一方面仍會持續斷絕台方之邦交國並壓縮台方之全球空間。

