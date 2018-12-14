夏瀛洲：台北故宮國寶屬於中華民族

原台灣國防大學校長夏瀛洲 中評社北京12月14日電（作者 夏瀛洲）兩岸故宮同根同源，之間有著天然的割不斷的血脈聯繫，現在被海峽分隔，兩岸故宮雖分居南北、各具魅力，但同根同源、血脈相承，共同構成了中華傳統文化的靈魂所在。最近有媒體報道，台北故宮博物院傳出從2020年起閉館3年，館藏將南遷至嘉義縣南院展覽，引發高度爭議。台灣故宮存放的文物是中華文化瑰寶，沒有任何顔色，但民進黨當局覺得全面執政就可以為所欲為。民進黨當局“新故宮”計劃就是竭澤而漁的做法，只能讓台灣民眾對民進黨當局更加反感！



根據《故宮國寶運送記要》記載1924年馮玉祥廢除大清皇帝稱號，令末代皇帝溥儀遷出皇宮，並將歷代皇帝玩賞的大量文物統歸國有，同時成立“清室善後委員會”負責清理，經專家學者之幫助，歷時一年完成清宮內物品整理、清查、登記、編號、造册等工作。1925年於紫禁城成立故宮博物院，專事展覽歷代皇帝收藏之文物。故宮博物院創辦不久，1931年發生918事變，日本侵華野心公開化。中國政府決定將故宮文物裝箱送往上海租界內，以免被日軍竊取及毀於戰火。故宮文物自1933年2月6日起運，至同年5月5日分五批次，計13491箱，自北京疏散運出，其中玉器158箱，青銅器55箱，陶瓷器1058箱，書畫128箱，以及大量文具、印章、漆器、玻璃製品及圖書、文獻等國寶運抵上海租界內。1937年元旦，南京故宮分院竣工，文物轉運抵達，尚未及開箱展示七七盧溝橋事變爆發，中國忍無可忍宣布全面抗戰！國民政府決定將故宮文物向大西南疏散，即分成兩組分別向陝西、湖南、四川等地運送。因日軍大舉轟炸湖南，文物再次裝箱裝船，轉運四川山中保存。當時因交通工具不足及缺少汽油，再加上路況不好，時有中斷，靠人工背負運送，又要翻山越嶺，運送過程可謂備極艱辛，最後一批文物終於12月8日離開南京，五天之後，日軍攻入南京展開慘絕人寰的南京大屠殺。抗戰勝利後，又因國共內戰爆發，國民政府選出4000餘箱，70萬件文物(一說2792箱，約65萬件)，自1948年12月22日起，分三批經海、空運到台灣，存放在霧峰北溝山倉庫，1965年11月12日外雙溪故宮博物落成，故宮文物總算有了落腳之處。



台北故宮博物館內所有文物，目前雖是由台北故宮博物館典藏及展示，但文物所有權是屬於全中華民族的，包含大陸、台灣及海內外的炎黃子孫。近聞蔡政府有意將部分文物運送至日本長期展示，這是變相地將中華民族瑰寶交給日本！立即引起島內各界一片指責之聲，因為長期異地展出對國寶的安全堪慮，尤以書畫、玉器、瓷器等易遭受破壞、污染、仿制後以贋品偷天換日等防不勝防，長期外借涉及人事更迭、政黨輪替等錯綜複雜因素，總而言之，文物如遭破壞或遺失，將成為國家民族永遠的傷痛，我們堅決反對故宮文物送海外展示。



在此強烈建議執政當局應當組織學者專家進行全面清點故宮文物的數量，因中華民國政府數度政黨輪替，故宮主管幾經易換，為免交接疏漏，建議邀請學有專精人士，組成項目小組，將原典藏文物重新整理、清查、登記、編號、造册、拍照及製作光盤，並簽字背書存證，以防遺失、損壞及以贋品代替真跡之事件發生。



故宮文物是五千年中華文化的結晶，在運送過程中歷經戰火及交通工具不足等困難.....但在運送人員的堅定意志及使命感驅使下，一件不少毫無損傷運至寶島台灣典藏。在此要向所有押運國寶人員致上最深敬意！我們堅決反對不承認自己是中國人、不認同中華文化及處心積慮去中國化的民進黨政府輕率的將國寶送往海外展出，更反對民進黨將台北故宮關閉三年整修的利己自私作法，我們嚴正聲明請台灣執政當局要懸崖勒馬，否則將成千古罪人！



（作者夏瀛洲系原台灣國防大學校長）