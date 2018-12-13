宴請台中藍要角　王金平談“愛台灣”三目標

王金平在台中宴請藍營要角，大談“愛台灣”。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月13日電（記者 林谷隆）前“立法院長”、現任國民黨籍“立委”王金平13日在台中表示，這次九合一選舉，原本國民黨預估拿下台中、高雄其中一個，就算大贏，最後靠著“禿子、燕子、漢子”贏得高雄、台中與新北三座城市，等同是國民黨再度光復台灣。真正的“愛台灣”是有三個目標，第一是追求台灣的安全，第二是追求台灣安定，最後就是配合兩岸政策調整全力拚經濟。



王金平13日中午在台中舉辦“祝賀感恩餐會”，偕同台中市長當選人盧秀燕感謝選戰中，藍營各系統的鼎力相助，包括顏清標、林敏霖、張清堂、黃仲生等藍營大老到場，台中農會、水利會系統及國民黨台中市議員當選人都到場參與，席開28桌，全場座無虛席，彰顯王金平在台中的影響力。



王金平致詞時表示，這次選舉國民黨原本預估，如果能拿下台中市或高雄市其中一個城市，就算是國民黨大勝。因為在民進黨全面執政之下，高雄跟台中都是艱困選區，需要大突破，選舉結果高雄贏了15萬票，台中市贏了21萬票。



王金平提到，國民黨靠著一個禿子、一個燕子、一個漢子，贏得高雄、台中與新北三座城市，等同是國民黨再將台灣光復回來！最大意義就是民進黨執政這幾年，台灣在蔡政府的治理下，民眾都認為要重新翻轉已經是非常難的事情，現在就讓民眾看到翻轉是有可能的。



王金平強調，愛台灣有三個目標，第一次要追求台灣的安全，如果不能讓台灣安全，說再多都沒有用；第二是要追求台灣安定，現在一例一休、年金改革政策造成台灣世代對立、族群對立、政黨對立，樣樣都對立，這樣是要如何安定；最後就是要發展經濟，未來也要配合兩岸政策來推動。