綠台南議長爭奪戰　黃偉哲否認主導

黃偉哲列席民進黨台南議會黨團會議，針對正、副議長人選討論案強調 “我不是主導者”。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月13日電（記者 趙家麟）民進黨台南市議會黨團13日下午開會針對正、副議長人選進行討論，並有可能進行假投票。據了解，黨內兩派人馬勢均力敵，會前的氣氛也格外的凝重。列席的市長當選人黃偉哲強調“我不是主導者，我只是被動督導”。



九合一選舉結果，六都議會，除了台南市之外，其他五都，國民黨席次都過半數。台南市57席議員，民進黨有25席、國民黨16席、台聯1席、時代力量1席，無黨籍14席。民進黨雖未過半，但仍是最大黨團。



民進黨13日下午召開黨團會議，目的是討論正、副議長選舉事宜。市長當選人黃偉哲以選舉督導召集人身分列席，其他列席人員還有中央黨部督導小組召集人高志鵬、中央黨部督導小組成員鄭寶清、張宏陸，以及中央黨部組織部代表吳忠晏、台南市黨部主委黃先柱等。



據了解，民進黨台南議會黨團將強勢推出自己的正、副議長人選，但目前有兩派人馬較勁激烈，各自掌握的票數勢均力敵。從一周前的黨團總召人選產生過程，就已經引起非新系的副議長郭信良、市議員蔡旺詮“立委”陳亭妃、議員陳怡珍姊妹，批評黑箱作業、違反程序正義的質疑，甚至有民進黨議員林志聰揚言要退出黨團。



13日下午的黨團會議，會前簽到的氣氛也有些凝動。蔡旺詮受訪表示，黨團總召人選的產生，程序正義比人選還重要，將會要求在正、副議長人選事宜討論之前，先就黨團總召的程序進行討論。



民進黨台南市議正、副議長選舉山雨欲來，黃偉哲會前受訪表示，“我不是主導者，我只是被動督導”，只要中間過程符合中央黨部規定，要開多久、開幾次，我們都配合。



黃偉哲指出，台中市議會黨團昨天一天就處理完，高雄市議會黨團都處理完各個程序；連國民黨台北市議會黨團有四位選議長、六位選副議長，在短短三小時就投票結束。既然叫民主進步黨，民主過程大家相互尊重，希望台南黨團會議經由平和討論、凝聚黨內共識，他尊重黨團成員選舉，不管要開幾次會，站在督導小組立場希望配合。