兩岸道教兄弟情　翁太明：不因政治因素受阻

高雄道德院住持三清太乙大宗師翁太明是台灣道教界的重量級。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月13日電（記者 高易伸）兩岸宗教交流熱絡！高雄道德院住持三清太乙大宗師翁太明今日接受中評社訪問表示，兩岸宗教交流熱絡且道情永固，不因政治因素而受阻。這次高雄道德院與四川省道教協會四川省民族宗教委員會聯合舉辦“道行天下─祖天師及諸天尊巡台祈福文化慶典”12月4日至14日走遍台灣北中南各地，邀請大陸十山五嶽及兩百間廟宇道觀的天尊聖駕遊台，除為百姓祈福消災之外，也促進台灣社會觀光產業發展，是一舉多得的美事。



高雄道德院住持三清太乙大宗師翁太明、中國道教協會會長李光富、副會長吳誠真道長帶隊下，本月4日至15日在全台舉行繞境及法會。這次共有18輛遊覽車載著龍獅陣、太子陣、仙女陣、武當山太極拳陣等陣頭與藝閣同行，隊伍浩大。



翁太明說，這次大陸共計18省22個行政區的道教學會及道觀來台，光食宿交通就花費新台幣三千多萬帶動經濟。道德院出一千多萬，其他贊助約一千多萬，剩下一部份由其他道觀共同支持，也算帶動台灣觀光及經濟。



翁太明說，現在兩岸政治交流不這麼好，但道教交流一級棒。我們好的不得了，如兄如弟，大家都是兄弟廟。他一發動大小道觀就165間響應。這次中國道教總會會長李光富、副會長吳誠真都來了，包括中國道教協會國際部部長、各省道教協會的正副會長及大道觀的當家會長也來了，湖北武當山、上海三元宮、北京佑民觀、海南、山東等地都來了，連大陸30多間媽祖廟的當家都來了。



翁太明向中評社表示，兩岸基層交流熱絡，21世紀是道教的世紀，道教是中華民族土生土長的宗教。連文學家魯迅都說。世界文化之根在中國傳統文化，中國傳統文化的根源正式道教文化，中華傳統文化的皮肉是儒家文化，沒骨沒肉焉能附之？所以儒道文化是老祖宗及歷代先聖流傳下來最寶貴的文化資產。我們樂見兩岸交流，攜手發揚。

