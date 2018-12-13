被問柯家軍投入補選？蔡盯著柯文哲看

媒體問蔡英文有關陳思宇將登記“立委”補選一事，蔡轉頭看柯文哲，而柯則是一臉訝異。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月13日電(記者 鄭羿菲)蔡英文與無黨籍台北市長柯文哲今日下午會面，但上午卻傳出台北市政府觀傳局長陳思宇將在14日登記參選台北市“立委”補選。對此，蔡英文被媒體問到此事時，則轉頭看著柯文哲，而柯則是一臉訝異，蔡也笑出來。



不過，蔡柯都沒有回應，“總統府”發言人林鶴明則以今天提問以市政為主，結束這則提問。蔡英文離開會場後，媒體追問柯文哲，他則表示不知道。



民進黨姚文智為參選台北市長請辭台北市士林、大同區“立委”後，台北市“立委”補選成為綠白是否合作的關鍵焦點，頻頻被點名的無黨籍議員陳建銘女兒、北市府觀傳局長陳思宇13日突將臉書粉絲頁名稱改為“陳思宇白色力量‘國會’發光”。據知情人士證實，台北市政府觀傳局長陳思宇將在14日登記參選台北市“立委”補選，且將由市府幕僚“學姊”黃瀞瑩陪同前往登記。



蔡英文與無黨籍台北市長柯文哲今天下午2時在北門廣場和中華郵政大樓會面，除了聽取市政簡報，並安排有記者聯訪時間。記者提問蔡英文對於陳思宇粉絲團改名時，蔡轉頭看著柯文哲，而柯則是一臉訝異。

