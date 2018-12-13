台＂國防部＂被穀歌地圖標＂中國＂

中評社北京12月13日電／近日，台灣多地在穀歌地圖上被標示“中國”二字，台“國防部”也在其中。消息一出，台“國防部”氣得“急跳腳”。然而島內網友認為，這些改動很正常，因為“世界只認一個中國”。



據台灣“東森新聞雲”12日報道，位於台北市大直的“國防部”被穀歌地圖改名為“中國民國國防部”。台當局“國防部”急眼了，連忙向穀歌地圖表達“抗議”，要求“正名”。但截止至13日早上9點，台“國防部”在穀歌地圖上仍被冠“中國”二字。



同樣被加冠“中國”二字的還有台灣一圖書館。昨日（12日）有島內網友發現，穀歌地圖將“‘國立’台灣圖書館”的地標更名為“中國台北圖書館”。當日下午5點，該圖書館被改回原名。在此之前，台北大學台北校區也曾在穀歌地圖上被改為“中國台灣台北大學台北校區”，不過該校區隨後也換回原來的名稱。



島內有網友認為在地標上加冠“中國”二字是符合民意的體現。有網友稱“很正常啊，這不是符合民意嗎”“世界只承認一個中國，這個標注也沒錯”。



還有網友在留言下前來報到“中國台北台中人報到”。



除了穀歌地圖，“中國台灣”越來越被國際社會所廣泛認同。今年8月，舉辦托福（TOEFL）考試的美國教育測驗服務社也將官網涉台標注改為“中國台灣（Taiwan，China）”



今年10月，英國IELTS（雅思）考試中心也將官網涉台標注改為“中國台灣”。



此前據台灣《聯合報》報道，有網友發現，在美國相關機構發布的新一年度《大學通用申請表》（Common Application）中，“出生國”一欄新增了“中國台灣省”（Taiwan， Province of China）這一選項。



中國外交部已多次就相關問題多次表態，堅持一個中國原則，是國際社會的普遍共識，是大勢所趨、人心所向。國台辦發言人馬曉光也曾多次強調，衆所周知，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會處理涉台事務的基本遵循。



（來源：海外網）

