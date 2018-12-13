台大卡管案“監察院”提案糾正“教育部”

“監察委員”包宗和與仉桂美（左）13日下午召開記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）台灣大學校長當選人管中閔一月獲選迄今，持續被蔡政府卡關，無法上任。“監察委員”13日下午召開記者會指出，大學校長遴選屬於大學校長自治，“教育部”可以監督，但監督要適法，不要自我擴大解釋，“監察院”也通過提案糾正“教育部”，盼“教育部”思考檢討。



“監察委員”包宗和、“監察委員”仉桂美13日下午召開記者會，題目為“大學校長遴選委員會之遴選校長過程中，遴選委員會與“教育部”之角色各自為何？”2人並於記者會中宣布，“監察院”通過糾正“教育部”。



包宗和與仉桂美為2014年馬英九任內所提名的“監委”。包宗和曾任台灣大學副校長。



包宗和在記者會中表示，此次這是通案性調查，盡量不觸及個案，調查過程方面，在今年7月邀請了6位法律學者、4位政治學者、2位大學現任校長、3位卸任校長，聽取實務看法，今年8月、9月則分別約詢前“教育部”部長潘文忠、前“教育部”部長吳茂昆，還有“教育部”政務次長姚立德及業務主管人員，了解“教育部”意見。



包宗和指出，在大學自治方面，大學校長的遴選，“教育部”的見解為，參照“司法院”釋字理由書後，大學僅在講學自由享有自治權。



包宗和表示，但在國外，日本和德國都把校長選任當成大學自治範圍。台灣相關專家也認為，人事自主權當然是任何團體自治的核心範圍，遴選校長人事權應該包括在大學自治權當中。2004年時任“教育部長”的杜正勝也曾說，大學選出來的人選，“教育部”應直接聘任。



包宗和指出，“監察院”的調查意見為，大學人事自主權是團體自治權核心範圍，大學校長全線行使攸關大學學術自由發展，“教育部”認為大學人事權及遴選聘任事宜非屬大學自治範圍，形成重監督，輕自治的思維，顯有未當。



包宗和表示，他們最關切的是高等教育發展，當初《大學法》的修法意旨，是要朝向大學自主來發展，“教育部”認為大學遴選並非大學自治，會對大學自主造成很大的傷害，“教育部”可以監督，但監督要適法，不要自我擴大解釋，最後決定提案糾正“教育部”，盼“教育部”思考檢討。



仉桂美表示，大學不能開倒車，“不管那個人是誰，這是大學自治專業的尊嚴”，她關心的不是校長誰做，而是制度不能破壞，大學不是政府機關，大學校長遴選是自治範圍，“這何談不糾正。”