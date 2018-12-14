楊開煌：人類命運共同體是為人類的永續福祉

楊開煌發表主旨演講（中評社 海涵攝） 中評社北京12月14日電（記者 張爽 海涵 實習記者 閻曉陽）台灣銘傳大學教授、中國大陸研究學會理事長楊開煌在第四屆中華文化論壇發表主旨演講，他表示，“人類命運共同體”是中國在面對人類難題的答卷。這是中國方案，不僅僅是為了中國的外交，也為了中國的內政；不僅僅為中國的和平，更是為了世界的發展，不僅僅中國提供給世界的核心價值，更是為了人類社會的永續福祉。



楊開煌表示，有關“構建人類命運共同體”的說法習近平是在2013年最早提出，新近中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平《論堅持推動構建人類命運共同體》一書，收入習近平自2013年1月至2018年6月這段時間內關於推動構建人類命運共同體的重要文稿85篇。細心研讀之下，我們可以發現習近平的方案與其他國家的方案明顯不同，特別表現在以下的特征：



第一、以全球為對象：習在“推動構建人類命運共同體”的構想中，一直是以全球為對象，不同於其他方案，只關著本國或是地區的事務，他說：中國人民怕的就是動蕩，求的就是穩定，盼的就是天下太平。 這個世界越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體。我們生活在同一個地球村，應該牢固樹立命運共同體意識，順應時代潮流，把握正確方向，堅持同舟共濟，推動亞洲和世界發展不斷邁上新台階。文明交流互鑒，是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力。中歐要共同努力建造和平、增長、改革、文明四座橋梁，建設更具全球影響力的中歐全面戰略夥伴關係。願意同世界各國人民和睦相處、和諧發展，共謀和平、共護和平、共享和平。 要探討新形勢下如何更好弘揚這五項原則，推動建立新型國際關係，共同建設合作共贏的美好世界。共建互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係，為亞太和世界經濟發展增添動力。 要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，統籌國內國際兩個大局。 構建以合作共贏為核心的新型國際關係，打造人類命運共同體。中國將始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。改善國際發展環境，為共建一個沒有貧困、共同發展的人類命運共同體而不懈奮鬥。 加強全球治理、推動全球治理體系變革是大勢所趨…我們要積極參與全球治理，主動承擔國際責任。牢固樹立人類命運共同體意識，共同擔當，同舟共濟，共促全球發展。世界各國人民應該秉持“天下一家”理念，努力建設一個遠離恐懼、普遍安全的世界，一個遠離貧困、共同繁榮的世界，一個遠離封閉、開放包容的世界，一個山清水秀、清潔美麗的世界。這是中國基於發展需要作出的戰略抉擇，同時也是在以實際行動推動經濟全球化造福世界各國人民。這種從全球出發的視界，來尋找解決變局、亂局的挑戰就是中國人傳統以天下為胸懷的自然表現，並不是看到其他的國家，而刻意做比較，做修正。以彰顯自己的高度。



第二、由兩兩合作而全球合作的路徑、中國選擇了與東盟、亞洲，中歐、中拉、中阿合作而全球合作的路徑：推動構建人類命運共同體並不容易，習近平擬訂了由己而人，由近而遠的推動方案。可以用創新的合作模式，共同建設“絲綢之路經濟帶”。攜手建設更為緊密的中國－東盟命運共同體，願同東盟國家發展好海洋合作夥伴關係， 要牢固樹立亞太命運共同體意識，以自身發展帶動他人發展，以協調聯動最大限度發揮各自優勢，形成各經濟體良性互動、協調發展的格局，共同創建引領世界、惠及各方、造福子孫的美好亞太。 使我國發展更多惠及周邊國家，實現共同發展。共同宣布建立平等互利、共同發展的中拉全面合作夥伴關係， 歡迎大家搭乘中國發展的列車，搭快車也好，搭便車也好，我們都歡迎，正所謂“獨行快，眾行遠”。 堅持亞太大家庭精神和命運共同體意識，順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，共同致力於亞太繁榮進步；就是繼續引領世界發展大勢，為人類福祉作出更大貢獻。統籌國內國際兩個大局，推動全球治理體制向著更加公正合理方向發展，為我國發展和世界和平創造更加有利的條件。“一帶一路”建設是我國在新的歷史條件下實行全方位對外開放的重大舉措、推行互利共贏的重要平台。我們必須以更高的站位、更廣的視野，在吸取和借鑒歷史經驗的基礎上，以創新的理念和創新的思維，扎扎實實做好各項工作，使沿線各國人民實實在在感受到“一帶一路”給他們帶來的好處。 為世界經濟開出一劑標本兼治、綜合施策的藥方，讓世界經濟走上強勁、可持續、平衡、包容增長之路。“一帶一路”建設植根於絲綢之路的歷史土壤，重點面向亞歐非大陸，同時向所有朋友開放。開啟了加強中國同世界交融發展的新畫卷。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。堅定維護國家主權、安全、發展利益，積極參與引領全球治理體系改革，打造更加完善的全球夥伴關係網絡，努力開創中國特色大國外交新局面。 這種由內而外，由近而遠，推己及人的工作方法從一個一來說，是“內聖而外王”，治理天下也是一本如此的傳統，中國人認為如果不能安四鄰，如何平天下，所以習近平的命運共同體，由中華各族而東亞而亞洲而全世界。

