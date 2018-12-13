柯說太輕鬆會亂講話　蔡在一旁大笑

媒體問柯說為什麼今天看起來戒備緊張？柯文哲回應，放輕鬆都會亂講話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午與無黨籍台北市長柯文哲在台北市北門會面，簡報後蔡英文也回應媒體提問，但媒體反而問柯說為什麼今天看起來戒備緊張？柯文哲說，“我放輕鬆都會亂講話，幕僚叫我不要亂講話”，蔡在一旁聽到則大笑。



但柯文哲接著又嚴肅說，一些事情還是要“中央政府”幫忙解決，很多東西卡太久，應該找時間做一做，“怎麼我現在還是跟選舉一樣累”，像是大巨蛋卡這麼久，要拆也拆不了，有些地要“文化部”的同意。



由於安排媒體到場，兩人消失15分鐘，看到紙條才笑，蔡英文說，我們談的東西就跟簡報差不多內容，我們就是大致就是交換意見，“不知道你們相不相信”，而紙條內容是媒體說我們沒什麼互動。蔡英文說，因為我們在聽簡報，她也要聽聽“政務委員”張景森的意見。



至於今天會面選擇的會面地點，“總統府”發言人林鶴明先回答，因為以市政為主，蔡英文也常經過北門，希望表達地方政府與“中央政府”需要協助的議題，因此以北門為安排地點。



蔡英文接著說，這個北門場景是市政計劃，應該有很多台北市民會感到興趣，比在各自辦公室有意義多。



至於問到“立委”補選綠白合作議題？柯蔡都不答，林鶴明則說，今天以市政為主。



蔡英文在簡報後也提到，希望透過溝通讓台北市政府知道“中央”要考慮的事情面相，雙方事情理解有一定程度，這樣我們後面要協調會更順暢。



她提到，她是台北出生，在台北車站附近長大，北門計劃開展之後，展開下一世代台北市政府重要關鍵點，軸線翻轉只要是台北人聽了很久，但是過去四年台北市政府努力下才真的開始，要給台北市政府肯定。



她也說，今天聽完簡報後，我們回去後請張景森一定會帶回“行政院”，可以讓“行政院”與市政府合作更聚焦。