韓國警告：再不賠償勞工就凍結日企在韓資產

河野太郎與康京和（日本電視台截圖） 中評社北京12月13日電／據日本讀賣新聞報道，12日，日本外相河野太郎和韓國外長康京和舉行了電話會談。針對此前韓國大法院接連判決日本企業賠償韓國勞工一事，韓方要求日方迅速并妥善處理相關事態。據悉，截至12月24日，若被判決賠償的日企還不作回答，韓方將考慮在年內啓動凍結其在韓國國內的資產。



此次兩國外長間舉行電話會談，是繼10月30日判決後的第2次。電話會談從上午11點半開始，一共約30分鐘。日本外務省幹部稱：“雙方坦率地交換了意見。”



韓日對強征勞工案的爭議主要圍繞《韓日請求權協定》。1965年韓日簽署該協定，規定日本向韓國提供5億美元的經濟援助。協定稱，關於兩締約國及國民（含法人）的財產、權利和利益以及兩締約國及國民之間的請求權的問題已得到完全和最終解決。



因此，日方認為，韓國勞工的請求權問題已經解決，韓國民衆不能再向日方索賠。但在近期判決中，韓國司法機關認定，該協定并不妨礙原告的個人請求權，故連續判原告勝訴。



根據韓國外交省消息，此次外長電話會談中，康京和向日方說明了韓國政府的立場，要求日方采取妥善處理。



勞工訴訟原告代理人表示，截至12月24日，若被勒令賠償的日企還不回答如何賠償，將考慮在年內啓動凍結其在韓國國內的資產。



今年10月30日，韓國大法院（最高法院）支持4名二戰時期遭日本強征的韓國勞工的索賠權，判決涉事日本企業向每名原告賠償1億韓元。11月29日，韓國大法院再次就兩起同類型案件進行判決，要求日本企業賠償。



12月5日，針對多名韓國女性及遺屬因二戰時期被強征勞動向日本三菱重工業公司索賠一案，韓國光州高等法院二審宣判，駁回日方上訴，再次要求日企作出賠償。



（來源：海外網）