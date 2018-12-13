中國改革開放40周年主題圖片展在倫敦舉行

中評社北京12月13日電／中國駐英國大使館11日在倫敦威斯敏斯特中央大廳舉辦“光輝的歷程”圖片展，慶祝中國改革開放40周年，以40張照片展示1978年以來中國社會各領域的巨變。



上百名來自中英政界、商界和學界的代表出席當天的開幕式并參觀展覽。



英國知名社會學家馬丁·阿爾布勞、英國48家集團俱樂部主席斯蒂芬·佩裡分別回顧了他們在改革開放初期到訪中國的經歷，稱贊中國改革開放40年來取得的豐碩成果，肯定這一變革對促進全球化和貿易自由化的積極影響。



英國皇家學會院士、材料物理學家、倫敦大學瑪麗女王學院教授柯林·漢弗萊斯參觀圖片展後接受新華社記者采訪說，展覽講述了一段延續40年“了不起的中國故事”，讓人們對中國的了解更直觀更深刻。



漢弗萊斯說，他最喜歡那張中國自主研制的C919大型客機的照片。“要研制出這樣的大型飛機，發動機和機身都必須運用非常先進的技術和材料。中國做到了，我印象非常深刻。”



中國駐英國大使劉曉明說，中國改革開放40年取得的成就得到包括英國在內的國際社會的大力支持和廣泛參與，40年來中英關系取得的跨越式發展已成為中國與世界深度融合的一個縮影。展望未來，中國進一步深化改革開放與英國打造“全球化英國”將為兩國各領域合作提供更加廣闊的空間和更多歷史性機遇。



（來源：新華社）