謝明輝答中評：明年的兩岸關係很樂觀

台灣競爭力論壇執行長謝明輝。（中評社資料圖） 中評社北京12月14日電（記者 張爽）台灣競爭力論壇執行長謝明輝在第四屆中華文化論壇上接受中評社採訪時表示，2018年的兩岸關係是最壞的，明年的兩岸關係很樂觀。韓流既是板塊運動，也是海嘯，還會在未來的立委補選和議長的選舉中發揮作用。



謝明輝對中評社說，他對明年的兩岸關係持樂觀態度。因為綠營執政的六個縣市明年都想與韓國瑜合作，都想“人進得來、貨出得去、發大財”，大陸就會說如果承認“九二共識”就可以，不承認就不行，在這種情況下，民進黨是輸家，“因為人民一定要發大財，六個縣市沒有讓人民發大財，人民的選票就不會投給你。”



謝明輝認為，2018年的兩岸關係是最壞的，未來民進黨不敢太極端，大陸也會聽其言，觀其行。



謝明輝說，韓流既是板塊運動，也是海嘯，韓流還不會這麼快就消失，還會繼續發威，尤其是在未來的立委補選和議長的選舉中，國民黨還是會大勝。在2020年立委選舉和大選，韓流也會發揮作用。



謝明輝對中評社表示，韓國瑜提出來的“人進得來、貨出得去、高雄發大財”，在承認“九二共識”的前提下，大陸很容易能夠配合他實現。至於愛情產業鏈、高科技產業鏈，則需要時間來印證。

