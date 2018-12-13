雙城論壇　柯文哲：就行禮如儀演完就好

蔡英文要離去前，柯文哲上前與蔡握手。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月13日電（記者 鄭羿菲）蔡英文今日下午與無黨籍台北市長柯文哲在北門會面，柯文哲會後接受媒體提問，被問到雙城論壇會不會請“中央”協助？柯文哲說，還好啦，雙城論壇我們也沒有需要“中央”協助什麼，這種城市交流行禮如儀，演完就好。



至於先前因為蔡、柯兩人表情嚴肅，柯曾回應“自己一放鬆就會亂講話，講話內容都是套好招的”是否代表這是一場政治秀？柯文哲笑說，不是啦，要報告什麼、問什麼都是先給“總統府”了，他們也有準備啊，所以就按表操課，他也沒有出怪牌突然問說台大校長他有意見。一旁的市府發言人劉奕霆也趕忙補充，所以不是一場秀。



媒體問道“內閣”可能會改組，在市政府的人事上會不會與“中央”相互交流？柯文哲說，老實說，通常都是他的部下開除他，他很少開除部下，大家都跑來跑去，本來就是這裡做一做、那邊做一做很正常，北市府本來就是很多官員都這樣，公務員跳來跳去、政務官跳來跳去也是很正常。



柯文哲指出，其實他跟民進黨還好啦，民進黨跟國民黨要跳來跳去就比較奇怪，他是比較中性，跟國民黨的縣市政府或民進黨政府人才換來換去對他來說都滿正常的，其實他也不是沒什麼中心思想，而是他本來就沒有藍綠。



媒體最後問道，中間休息的15分鐘，有跟蔡英文聊什麼嗎？柯文哲坦言，其實他剛剛從頭到尾都沒在講，都是“行政院政務委員”張景森在講話。



至於星雲大師稱自己為“台灣中國人，不能否認同根同源”，柯文哲則說，去讀一讀金剛經就懂了。