人民幣對美元匯率中間價上調295個基點

中評社香港12月13日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，13日人民幣對美元匯率中間價報6.8769，較前一交易日上調295個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年12月13日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8769元，1歐元對人民幣7.8225元，100日元對人民幣6.0719元，1港元對人民幣0.87997元，1英鎊對人民幣8.6870元，1澳大利亞元對人民幣4.9641元，1新西蘭元對人民幣4.7136元，1新加坡元對人民幣5.0130元，1瑞士法郎對人民幣6.9267元，1加拿大元對人民幣5.1518元，人民幣1元對0.60820馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.6580俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0511南非蘭特，人民幣1元對163.60韓元，人民幣1元對0.53413阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54556沙特裡亞爾，人民幣1元對41.2785匈牙利福林，人民幣1元對0.54873波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9544丹麥克朗，人民幣1元對1.3210瑞典克朗，人民幣1元對1.2463挪威克朗，人民幣1元對0.77757土耳其裡拉，人民幣1元對2.9187墨西哥比索，人民幣1元對4.7626泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.9064。