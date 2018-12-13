卡管案“監院”糾正“教部”　包宗和：繼續追

仉桂美（左）與包宗和召開記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）台灣大學校長當選人管中閔一月通過遴選，人事案至今仍卡在蔡政府手中，無法上任。“監察委員” 包宗和、仉桂美13日召開記者會指出，“監院”通過提案糾正“教育部”。至於管中閔是否違反《行政程序法》的迴避事項？仉桂美直指，過去大學校長遴選都是回到《大學法》由大學自治，大學不是行政機關，台大案憑什麼空前使用《行政程序法》，制度不容破壞。



曾任台灣大學副校長的包宗和表示，“監委”提出糾正案後還會續追，校長遴選應該是大學自治的一部分，以後還會有很多大學繼續遴選校長，不管台大這個事件有沒有解決，“監察院”會看未來大學校長遴選案中，“教育部”會不會維持法令一致原則，不要對台大使用《行政程序法》，對其他大學又回歸《大學法》。在台大案中，“教育部”會做出什麼處理，他們不知道，但他們仍會透過函詢方式保持續追。



包宗和、仉桂美13日下午召開記者會，題目為“大學校長遴選委員會之遴選校長過程中，遴選委員會與“教育部”之角色各自為何？”2人於記者會中宣布，“監察院”通過糾正“教育部”。



包宗和與仉桂美為2014年馬英九任內所提名的“監委”。



管中閔遭卡的理由之一為，因管中閔兼任台灣大哥大獨立董事，而台大校長遴選委員之一蔡明興是台灣大董事，蔡政府認為此情形恐涉及《行政程序法》的迴避事項。



仉桂美在記者會中表示，2005年《大學法》修正時，把大學校長的任命機制，從大學送三個名單給“教育部”圈選，改成交給遴選委員會遴選，這是一清二楚的法令事實，《大學法》對於大學校長遴選是特別法，特別法有其優先適用，過去大學校長遴選都是回到《大學法》，大學不是行政機關，憑什麼空前使用《行政程序法》，和過去其他案子都不一樣，這是制度面非常嚴肅的問題，制度不容破壞。



媒體提問，對機關提出糾正後都要做後續追蹤，台大案目前也還沒一個結果，糾正案對“教育部”有什麼效力？