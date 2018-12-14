廖正井：民進黨不改兩岸政策會一直輸

廖正井。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月14日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”廖正井接受中評社訪問表示，民進黨蔡政府如果不改變兩岸關係，會一直輸下去。民進黨桃園市長鄭文燦批評吳寶春“九二麵包”太離譜，事實上被網友罵慘，“人民不會支持意識形態，人民要的是生活，要活下去。”民進黨如果不再徹底檢討兩岸政策，會永遠無法支撐下去。



廖正井曾經在朱立倫當選第一任桃園縣長後，受邀擔任桃園縣副縣長，後來辭去副縣長，轉換跑道，2008年代表國民黨選桃園沿海選區“立委”，擔任兩屆，2016拼連任失利。



中評社問，這次地方選舉，民進黨大敗，藍營執政縣市多達15個，澎湖縣長當選人賴峰偉搶頭香，到北京和大陸洽談交流合作，這會是其他藍營縣市長交流的模式？



廖正井告訴中評社，今天民進黨如果不改變兩岸之間的關係，會一直輸下去，只要看看“西向”與“南向”政策，哪個比較好？他有朋友是印尼華僑，回來台灣告訴他，氣得要死，因為每次台灣組團都要到印尼，結果忙得要死，一點效果都沒有，實際南向成果根本做不出來，“每個人都在罵”。



他很認同民進黨前主席許信良的話，許信良認為，民進黨必須從選舉得到教訓，“人民不會支持意識形態，人民要的是生活，要活下去。”如果民進黨不知道反省這一點，就是沒有前途。



廖正井向中評社指出，未來藍色15縣市首長，宣誓就職之後，就會知道人民的心裡期待是怎麼樣，民進黨還是要跟民間作對，地方乾脆不聽民進黨的政治及意識形態，透過兩岸城市繼續往來，農業交流、文化交流沒有問題，未來類似準澎湖縣長賴峰偉到北京直接爭取交流合作，會變成常態性，跳過民進黨政府。



被問到，朱立倫擔任新北市長，新北市府連3年接受華為贊助辦理新北耶誕城，讓華為商標與吉祥物出現在新北市府大樓，結果被民進黨“立委”蘇巧慧批評有資安危險，民進黨執政，是否繼續仇視陸資或任何兩岸交流合作？



廖正井說，華為是技術元件和半導體的最大買家之一，掌握了超過 27% 的通訊設備市佔，還有全球超過 14% 的智慧型手機市場，像是台積電、日月光、穩懋、聯發科等，都是華為供應鏈，每年跟台灣採購金額相當龐大，怎麼可能切斷？民進黨如果不再徹底檢討兩岸政策，會永遠無法支撐下去。



怎樣看吳寶春事件？



廖正井引述國民黨文傳會副主委鄭世維在電視政論節目提到，所謂“中國台灣”，這個“中國”難道不能是“中華民國”？簡稱“中國台灣”？這樣有錯嗎？其實九二共識、“一中各表”，這個“各表”就是模糊，各表各的，也可以避免陷入泥淖。



他認同民進黨前主席許信良的話，“人民不會支持意識形態，人民要的是生活，要活下去”。如果民進黨不知道反省這一點，就是沒有前途，特別是兩岸政策。



對於鄭文燦批評吳寶春向大陸低頭，承認九二共識，還酸“九二麵包”，廖正井表示，這說明了民進黨還是擺脫不了意識形態，鄭文燦說“九二麵包”也被網友罵慘，難道不能用“九二麵包”賣到大陸賺錢嗎？其實大陸現在對台灣的農產品還是喜歡，尤其水果有多少，到大陸都會馬上賣完，中南部不論賣水果的、種水果的都罵民進黨，罵死民進黨。