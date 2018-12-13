民進黨主席補選登記明截止　僅郭泰麟登記

前高雄縣副縣長郭泰麟，拿出新台幣150萬登記參選民進黨黨主席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）民進黨主席選舉登記進入第四天，曾任高雄縣副縣長的郭泰麟下午出現在黨中央，並拿出新台幣150萬登記費參選黨主席。他受訪表示，民進黨九合一大敗後，民進黨主席補選，登記到第三天都沒人登記。他強調，雖然敗選了，但勝敗是兵家常事，希望提振士氣。就算輸到脫褲，就算裸奔也要維持隊型。民進黨是各路英雄好漢聚在一堂，應該開幹、開打，不要這樣扭扭捏捏。



民進黨主席補選登記明天截止。台灣民意基金會董事長游盈隆12日宣布參選，但迄今不見到黨中央領表登記。郭泰麟成為民進黨主席補選完成登記的第一人。另也傳出落選高雄市長的前“立委”陳其邁將登記參選。



郭泰麟為台灣大學公共衛生學士及美國加州大學洛杉磯分校環境衛生科學博士。



郭泰麟表示，希望今天開張後，明天有更多優秀的黨員同志登記參選。把失敗原因徹底檢討，希望民進黨可以東山再起，有機會再贏得人民信任。被問到參選高雄市長落敗的陳其邁也有意參選，他表示，希望陳參選，也鼓勵他參選，希望他明天來登記。



郭泰麟2014年也參選過黨主席並且與蔡英文競選，他表示，2014年民進黨是在野黨，當時他比較早登記，希望拿出好政策說服大家，但經過兩年多全面執政，這次選民用選票教訓民進黨，顯示黨的路線要調整，人民已把所有權力交給民進黨了，到底哪個環節出問題，民進黨要好好檢討。