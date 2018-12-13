日將防衛大綱新概念定為“多次元統合防衛力”

中評社香港12月13日電／共同社13日據日本政府消息人士透露，政府擬將新防衛力建設指針《防衛計劃大綱》的基本概念定為“多次元統合防衛力”，已進入最終協調階段。有關防衛力，除了陸海空以及太空、網絡等新領域外，還將突出一體化運用的想法。政府會在13日下午的執政黨工作組（WT）會議等場合加緊實施收尾磋商。此外還獲悉，與新大綱一起制定的下一期《中期防衛力整備計劃》中擬明確寫入新採購約20架最尖端隱形戰機F-35B。



“多次元統合防衛力”這一名稱將取代2013年制定的現行大綱中的基本概念。包括中國軍事力增強和近年來技術革新進展在內，日本所處的安全環境日趨嚴峻，日本政府認為在此形勢下，“憑藉以往的框架無法充分應對”（防衛省幹部語）。



有關“多次元統合防衛力”，新大綱將其定位為促成在“從平時到發生突發情況的所有階段”，都可以常態化持續實施“靈活且戰略性活動”的“真正有實效的防衛力”。具體而言，新大綱謀求加強統合運用，包括把網絡防衛隊和海上運輸部隊重新整編為橫跨海陸空的“聯合部隊”。



新大綱還提到中國的軍事動向，稱“是包括我國在內的地區及國際社會安全保障方面的強烈關切”。還提出有必要設想跨越以往的陸海空自衛隊的界限，展開包含新領域的“跨領域作戰”。



約20架F-35B戰機計劃搭載在預計將事實上改裝成航母的海上自衛隊護衛艦“出雲”號上。



圍繞新防衛大綱，首相安倍晉三在本月11日由專家組成的“安全保障與防衛力相關懇談會”最終會議上強調：“必須完全擺脫陸海空這一思維，以根本上不同於以往的速度推行改革。”



有關基本概念的名稱，自民黨在5月彙總的建議中曾提議採用“多次元橫斷防衛”一詞。