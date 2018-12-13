陸委會：未接獲陸方來台弔唁江丙坤具體名單

陸委會副主委兼發言人邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 邱垂正下午主持陸委會記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月13日電（記者 倪鴻祥）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午在記者會表示，海基會前董事長江丙坤10日辭世，陸方人員申請來台事項由移民署等相關機關處理，目前尚未接獲陸方來台人員的具體名單。



邱垂正下午主持陸委會記者會時作出上述表示。他指出，如果海協會或陸方人員申請來台弔唁，基於人道考量，將請海基會連繫安排，並尊重家屬意願提供必要協助。



有關江丙坤家屬14日起在海基會公亮廳設置追思會堂，對外開放接受各界弔唁，邱垂正表示，陸委會主委陳明通基於兩岸主管機關身分，近日將前往致哀。



另有關“行政院”院會上午通過打擊假新聞、假訊息等相關修法，邱垂正表示，陸委會並未提出修法草案，但尊重其他機關打擊作為。



曾流標5次、總投資金額逾600億元台北車站旁雙子星開發計劃，14日將進入第二階段規格標審查，投標者分別為台灣許崑泰的藍天電腦與宏匯集團以及香港上市公司南海控股于品海為首，攜手馬來西亞柏威年集團的外資團隊；其中外傳南海控股含有中資。



邱垂正表示，政府尚未開放陸資參與住宅及大樓開發租售業，以及不動產的租賃業，因此依法這個開發案陸資不得參與，陸委會尊重台北市政府依法審查的權責，也希望台北市政府嚴格把關，做好審查工作。政府有事前審查、事後管理的嚴謹規定，陸資若未經許可來台投資，將由“經濟部”依兩岸條例規定處理。



有關台灣派駐香港人事案的問題，邱垂正表示，派駐香港辦事處長盧長水的工作簽證案，至今未獲港府正面回應，盼能儘速通過，目前該處有人代理，仍正常運作提供服務。至於光華新聞文化中心組長人事異動，正由“文化部”進行相關人事作業；“調查局”派任法務秘書新人事，會在既有合作基礎強化相關聯繫；至於香港在台經貿文化辦事處是否派人駐台，目前尚無訊息，但尊重港方決定。