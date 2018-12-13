民進黨主席參選人郭泰麟：兩岸問題應務實

郭泰麟是民進黨主席補選完成登記的第一人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電／曾任高雄縣副縣長的郭泰麟今日下午前往民進黨中央登記參選黨主席。登記前他在臉書提出角逐黨魁必須面對六大問題，第一問題即是“無可規避的兩岸問題，應以務實為原則”。他說，是否宣示獨立現狀雖是黨內的論述之一，但並非所有黨員依循的唯一指標，現階段更別說是兩千三百萬“台灣人民”的共識。



郭泰麟為台灣大學公共衛生學士及美國加州大學洛杉磯分校環境衛生科學博士。2014年也參選過黨主席並且與蔡英文競選。



以下為郭泰麟臉書全文：



民進黨新任黨魁無法避免的課題——扭轉現行政策之必須



民進黨主席改選在即，檯面上出現各種擁護聲浪，幾位候選人的名號浮現眼前，看似力作革新，細究之下仍是一群熟悉的老面孔，在期待這些已具名氣的中生代能帶領新的民進黨之餘，人民更期許的是，能有一位大將能大刀闊斧地率領民進黨走出低潮，重振士氣。無論是老面孔、新面孔，角逐民進黨黨魁的候選人，勢必得處理以下幾個民進黨執政以來，造成社會動盪的課題：



一、無可規避的兩岸問題，應以務實為原則



由黨外運動各團體於戒嚴與黨禁解除前整合而成的民進黨，內部匯聚多重力量：學者、無產階級、黨外人士、獨派等等，力求打破一黨獨大，愛鄉愛土，保障基本人權並清廉勤政。1999年的《台灣前途決議文》描述台海現狀並揭示民進黨理念，是當時民進黨處理兩岸問題的最高準則：“任何有關獨立現狀的更動”都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。台灣是個“民主法治的國家”，“一中”則是老毛、周恩來與季辛吉冷戰時期所創作的國際現實，而是否宣示獨立現狀雖是黨內的論述之一，但並非所有黨員依循的唯一指標，現階段更別說是兩千三百萬“台灣人民”的共識。民進黨黨魁躲不了處理棘手的兩岸問題，不管是經濟、政治、文化層面，不妨回歸創黨初衷，正視黨的理念並衡酌目前情勢，以務實為原則，為2300萬人謀求最大福祉。



二、前瞻計劃制定過於草率，欠缺長遠規劃



強行推動8800億元特別預算的“前瞻基礎建設計劃”，細查之下卻未見對台灣產業的長遠規劃。“軌道建設”、“綠能建設”、“水環境建設”、“城鄉建設”等等，縱有計劃卻欠缺整體的政策脈絡，無法帶動起帶狀的產業鏈發展，其中軌道建設能否創造出具有產業競爭力的“國家隊”走向國際市場?草率的前瞻計劃規劃，這些高資本支出、低自償率的投資，誰是最終獲利者？這樣的政策推動希望帶給人民何種願景？前瞻計劃是否需要修正？民進黨勢必要給人民清楚的交代。



三、得罪勞資雙方的一例一休，是否過於理想？



勞基法修法立意良善，然而在修正的同時是否能確定是所有人民所願？為了養家餬口，在選擇不多的情形下，只好以有限的時間和勞力賺取金錢。一例一休推行後，勞資雙方飽受困擾，製造業因應少量多樣的急單，技術人力難以調配，百工百業許多人要加班兼職的權利也被剝奪了，在少了一份收入來源的狀況下，人民如何能對這份立意良善的“勞資修法”感到滿足？由此得知，從政高層和基層民意還有一大段不可忽略的距離，政策的制定和執行，是否能一意孤行地往自認為理想的方向走？高階層帶著自我滿足感往前邁進的同時，應適時回頭望望後面長長的隊伍，革新應有更全方位的思考，方不至於顧此失彼。



四、錯殺千萬的年金改革，無差別攻擊造成傷害



年金改革前確實有部分軍公教的退休待遇被視為過於優渥，且軍公教勞四大基金瀕臨破產，年金改革刻不容緩，人們對“公平正義”的原則是有共識，然而真正要改善的是所得替代率的問題，無差別攻擊的“年金改革”，卻讓有些族群受到超乎想像的嚴重傷害。以台灣的高教人員為例，許多菁英份子願意留在台灣貢獻所長，在於薪資尚可且較為優渥的退休後的保障。然而，年改後台灣高教的總體薪資競爭力下降，無法與鄰近國家相比，玉山計劃等補償措施又讓高教結構日漸扭曲，大學教師的生存空間被剝奪後，我們何以留住頂尖的高知識青年人才？年金改革的立即處理是必須的，但以鬥爭形式的進行，違背信賴保護原則，幾近羞辱式地砍伐，讓人民彼此對立，產生仇恨，這樣粗糙的斷然革新，所產生的副作用足以動搖“國”本。



五、過於躁進的能源政策，非核並不等同廢核



非核家園是環境基本法一個理想目標，然非核並不等同廢核。就台灣使用核電的現況而言，為了安全和環境的考量，核能使用的問題必須被處理。然而能源政策的方向牽涉甚廣，也需要有更多的數字資料來解釋說明，回歸科學辯證及市場機制。對應的產業供電與民生需要多少的能源是可以經過計算的，當我們降低核能比例的同時，替代方案的碳排、空污亦須納入考量，非核家園的目標在於讓人民免於核幅射危害的恐懼立意沒錯，具備商轉競爭力的替代能源配套方案以及台灣生態環境的共存問題，執政黨都必須向人民清楚交代，啟迪人們對於先進能源技術發展的知識刻不容緩，而非僅是以單純的是非題一概為之。



六、雖苦嚐公投旗幟混淆惡果，仍須積極回應



11/24的地方性選舉是否適合“全國性”的公投議題本有疑義，民進黨刻意與部分議題切割，除了間接影響民進黨支持者的投票行為，進而須面對“不符合民進黨黨意”的公投結果，是執政黨難以規避的課題。“民主國家”所被崇尚的即是公平公正的選舉制度以及明確落實選舉結果的決斷。所謂進步的價值在民主化的歷程，一開始未必符合主流民意的期待，爭議性的議題需要更多心思去呵護、論述，以避免激化社會對立。民進黨不應只把公投結果當作執政參考，實應積極回應，在台灣民主政治運作上留下典範。



過去民進黨沒有處理好的事情，造成日後從政者與基層的隔閡日漸擴大，我們不應忽視此顯而易見的懸殊差距。新任的黨魁必須有膽識處理以上問題，避免重蹈忽視基層民意的覆轍!! 期許新任的民進黨黨魁能有足夠的魄力，帶領民進黨谷底翻身、東山再起。

