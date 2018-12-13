陸委會：選後陸客人數尚無增加跡象

陸委會副主委兼發言人邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 陸委會副主委兼發言人邱垂正主持記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月13日電（記者 倪鴻祥）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午在記者會表示，今年11月26日到12月10日每日陸客來台觀光入境平均人數，分別為團客1855人，自由行是2440人，較今年1月到11月每日平均團客是2090人，自由行是2938人為低，九合一選舉後，陸客尚無增加的跡象。



邱垂正下午主持陸委會記者會時依據移民署的資料作出上述表示。



邱垂正表示， 政府歡迎陸客來台觀光，目前團客的配額人數是每日5千人、自由行每日配額是6千人，依照目前陸客來台的情況，仍有許多成長的空間，不論選舉結果如何，政府促進兩岸觀光及歡迎陸客來台的立場不變，因為這個政策有助於雙方人民交流及相互了解，對兩岸關係的穩定發展也具有正面的意義。



有關福建師範大學2017年10月與台灣的中華文化教育學會推動兩岸合編高中語文教材專案，台灣將出1到4冊高中教材。邱垂正指出，出版單位申請審訂，“教育部國教院”也未公告，陸委會將請“教育部”加強宣導不宜採用做為教學使用。



有關20日將舉行“第九屆台北上海雙城論壇”，台北市政府是否有與陸委會討論兩岸論述，邱垂正強調，陸委會並未與台北市政府討論這個問題。



至於中國國民黨澎湖縣長當選人賴峰偉赴陸訪問後表示，日後會設兩岸交流的專門窗口，邱垂正說，政府向來支持合於規範的兩岸城市交流，且應秉持對等、尊嚴、健康有序的原則來進行，不應對城市交流設置政治前提和不當的干擾，也不應有藍綠之分，如此才有利於兩岸關係的良性互動發展，澎湖馬公機場與馬公港都是有開放兩岸直航與小三通，若有兩岸人貨運輸需求，均可依現行規定處理，陸委會也會提供必要協助。