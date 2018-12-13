中共中央政治局召開會議　習近平主持

中評社北京12月13日電／中共中央政治局12月13日召開會議，分析研究2019年經濟工作；聽取中央紀律檢查委員會工作匯報，研究部署2019年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。



會議認為，今年以來，面對錯綜復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，我們按照黨的十九大作出的戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，落實高質量發展要求，有效應對外部環境深刻變化，迎難而上、扎實工作，改革開放繼續深化，各項宏觀調控目標可以較好完成，三大攻堅戰開局良好，供給側結構性改革深入推進，人民群眾得到更多實惠，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定，朝著實現第一個百年奮鬥目標邁出新的步伐。



會議指出，2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推進高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放，加快建設現代化經濟體係，繼續打好三大攻堅戰，著力激發微觀主體活力，創新和完善宏觀調控，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持經濟運行在合理區間，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。



會議強調，要辯證看待國際環境和國內條件的變化，增強憂患意識，繼續抓住並用好我國發展的重要戰略機遇期，堅定信心，把握主動，堅定不移辦好自己的事。要保持戰略定力，注重穩扎穩打，加強協調配合，聚焦主要矛盾，把握好節奏和力度，努力實現最優政策組合和最大整體效果。



會議指出，明年要繼續打好三大攻堅戰，按照已確定的行動方案，針對突出問題，打好重點戰役。推動制造業高質量發展，推進先進制造業與現代服務業深度融合。促進形成強大國內市場，提升國民經濟整體性水平。扎實推進鄉村振興戰略，鞏固發展“三農”持續向好形勢。促進區域協調發展，發揮好各地區比較優勢。加快經濟體制改革，推動全方位對外開放。加強保障和改善民生，著力解決好人民群眾反映強烈的突出問題。