孫若怡答中評：文化論壇促兩岸走向相向之路

台湾中兴大学历史学系教授孙若怡（中评社 海涵摄） 中評社北京12月14日電（記者 海涵）日前，台灣中興大學歷史學系教授孫若怡出席由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇。與會期間，孫若怡接受了中評社記者採訪，她表示，中華文化論壇的寓意非常好，它旨在通過兩岸學者的共同交流和觀念匯通，找出一條復興中華文化之路，進而讓兩岸在一個共同的基礎上，能夠走向相向的一條道路。怎樣讓老一輩的學者將其觀點傳達給下一代，這是個很好的考量。



據悉，第四屆中華文化論壇是2018年度北京大學舉辦的一場大型涉台學術和文化論壇，受到海峽兩岸和華人社會的高度重視。論壇的舉辦旨在“推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合”。在為期兩天的研討期間，與會專家學者及各界人士圍繞“中華優秀文化的價值與精髓”、“中華優秀文化與新時代中國形象的建構”、“中華文化與兩岸關係”等議題展開交流與討論。另外，本屆論壇還設有“兩岸藝術家交流專場”及“中華文化與金融創新”分論壇。



孫若怡對中評社說，中華文化論壇的寓意非常好，它旨在通過兩岸學者的共同交流和觀念匯通，找出一條復興中華文化之路，進而讓兩岸在一個共同的基礎上，能夠走向相向的一條道路。中華文化論壇已經舉辦了四屆，在每一年的論壇中，與會者提交的論文代表著兩岸政治發展、意識形態、文化創意產業的新的發展趨向。兩岸的相關學者幾乎都在中華文化論壇上匯聚一堂，其背後的成本非常大。在這個有著巨大成本支持及眾多專家匯聚的平台之下，未來或許可以讓不同的學者在不同的情境之下更加具體地表達出其思想、創意觀念，並加以落實，這樣就更能夠讓中華文化論壇的基本初衷達到密合。



她表示，中華文化論壇已經盡到了讓兩岸不同領域的學者們相互交流的責任，但是怎樣在交流之後讓各有所專的學者將其理念、認知、熱情以及真正想要為祖國奮鬥進而做一番事情的心願落實下來，就是理想跟實踐相結合的問題，“我個人期望更加實際的工作。”



孫若怡指出，中華文化綿延千年，還需要繼續傳承下去。新一代的年輕人可能對過去認識不深，怎樣讓老一輩的學者將其觀點傳達給下一代，這是個很好的考量，也是應該去做的一件事。

