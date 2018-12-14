上市櫃公司協會明年初高雄成立分會擴大投資

台灣上市櫃公司協會發起人、前關貿網路股份有限公司董事長施明豪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月14日電（記者 高易伸）台灣上市櫃公司協會發起人、前關貿網路股份有限公司董事長施明豪13日接受中評社訪問表示，明年元月27日台灣上市櫃公司協會將在高雄成立南區分會，擴大對高雄投資。韓國瑜當選市長後投資策略與方向明確，使企業主的引資更具信心，成立分會是上市櫃公司協會看好高雄經濟發展的第一步。



施明豪向中評社獨家披露了這項消息，未來台灣上市櫃公司協會南區分會將設在橋頭區南六企業總部，未來定期在高雄召開會議，也願跟韓國瑜領軍的高雄市政府密切合作，擴大投資、增加在地投資率及就業率。



施明豪向中評社表示，韓國瑜當選後對兩岸城市交流的氛圍啟了很好的作用，浙江省台辦明年1月11日也會率團來高雄考察，浙江與高雄過去一直保持密切關係，尤其國民黨高雄市黨部與浙江省台辦過去都有舉辦過雙港論壇的對接經驗，前浙江省省長呂祖善也曾來過高雄，是當時大陸第一個來高雄的省長級人士。



施明豪說，前兩天上海市體育局局長徐彬也率團來高雄住了兩天，這些都是過去少見的。他們先在台北跟無黨籍台北市長柯文哲為馬拉松起跑鳴槍，就來高雄住了兩天。



高雄觀光因韓國瑜而回春？



施明豪說，只要政府跑在前面，觀光客就會跟在後面。韓國瑜身為未來的準高雄市長這幾天的表現也很不錯，包括協助台灣知名麵包師傅吳寶春處理“統獨麵包”的爭議，這種行為就是“送暖”。很多事情其實是有心人在炒作這個話題。我們不需要隨之起舞。韓國瑜有情有義，送暖高雄在地商家。不論是吳寶春或韓國瑜的人生故事都是非常勵志的故事與標竿，不論是在個人事業或者公共事務上都值得我們好好珍惜。

