黨產會又吞敗！法院裁准停止執行追徵

黨產會針對國民黨出售舊中央黨部大樓案向國民黨追徵新台幣11.4億元，法院裁准停止執行。圖為黨產會發言人施錦芳。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電／黨產會又吞敗！中國國民黨不服不當黨產處理委員會追徵“前中央黨部”出售案價額共新台幣11.4億餘元，向法院提告，另聲請停止執行，台北高等行政法院認為金額甚鉅，將會負擔過重，有難於回復之急迫情事，今裁定在本件訴訟事件終結確定前停止執行，黨產會可抗告。



黨產會今年5月22日召開聽證會，認為國民黨於“民國95年”（2006）以16億6000萬元出售土地予第三人張榮發基金會，扣除交易時國民黨繳納的土地增值稅1億餘元及取得土地對價的3億多元，應就土地財產變型後價金向國民黨追徵11億3972萬9956元。



國民黨不服提起本案訴訟，另聲請停止執行追徵。停止執行部分，由審判長林玫君、法官梁哲瑋、侯志融組成的合議庭審理。合議庭認為，國民黨因此將受之損害固屬得以金錢賠償回復，然審諸黨產會藉原處分所追徵之價額達11億3973萬零6元，實屬鉅額。且黨產會已移送“法務部”行政執行署台北分署執行，該署已對國民黨之部分不動產開始執行，堪認行政法院若未於現執行階段介入處理者，國民黨遭執行之財產將無從或難於回復，而僅得於日後以金錢予以賠償。



合議庭指出，本案訴訟中原處分若經審認判決撤銷確定，“國家”也將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，因此認定國民黨主張原處分追徵土地價額部分，將致其有難於回復損害之急迫情事。



合議庭表示，黨產會雖主張其債權人（例如國民黨先前解僱勞工對其有總金額5億9千餘萬元薪資、退休金、資遣費等債權）可能因停止執行而有充分的時間來參與分配，使“國家”金錢債權因 此無法全額受償，損及重大公益等情。第三人對黨產會之債權，本應受法律保護，依強制執行法公平受償，是該債權受償，難認有損公益。



合議庭在考量公、私益因素之權重比例後，本案11億餘萬元金錢債權之執行，對國民黨與“國家”之利害影響大不相同。以“國家”預算規模之龐大，11億餘萬元之金錢債權即使有全部或一部未被滿足，其對公益影響有限，然國民黨政黨所受影響卻較嚴重。



況如前所述，被認定不當取得之財產也可禁止處分，足以確保日後執行受償，堪認國民黨此部分聲請，尚難認對公益有重大影響，應予准許。