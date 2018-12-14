吳敦義朱立倫火拚？陳麗莉：多給年輕人機會

陳麗莉即將任期屆滿，卸下國民黨市議員頭銜與光環。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月14日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨選後新局，連任三屆的黨籍桃園市議員陳麗莉接受中評社訪問表示，國民黨有能力的人非常多，如果大家都當仁不讓，就必須有人展現讓賢的精神。前輩就好好當顧問，多給年輕人機會。吳敦義年長，經驗豐富，但是選舉是非常累人，吳敦義的包袱也比較多。



陳麗莉，政治作戰學校外文系，曾任升格前，桃園縣議會第16、17屆議員，以及第一屆桃園市議員，蘆竹鄉婦女會理事長，空軍五聯隊政戰官，黃復興十二區黨部常委，這次市議員選舉，沒有爭取連任，把機會讓給年輕人，12月24日第一屆桃園市議會結束，也跟著“畢業”。



即將卸下市議員頭銜與光環，陳麗莉接受中評社訪問，被問到，國民黨2020的期許？她以自己“讓賢”經驗，衷心希望看到，國民黨不會陷入分裂、內鬥的老路。



陳麗莉告訴中評社，國民黨有能力的人才非常多，如果大家都當仁不讓，就必須展現讓賢的精神，“讓賢”就是一組人出來，團結在一起，“前輩”以擔任顧問心態，來指導“年輕人”，讓國民黨的中青代出來，有衝勁也有活力，當然要放棄過去傳統選法，韓國瑜能拿下高雄市長就是例子，根本不被認為有希望，卻就能夠打出一條生路。



中評社問，誰是前輩？誰是中生代？怎麼看吳敦義與朱立倫都想選2020？



陳麗莉表示，年長與前輩，就好比她自己，有人比我年輕，就把機會給他們，這次看到國民黨在桃園市蘆竹選區，提名兩席都順利當選，非常高興，終於能體會，站在黨立場與高度來看事情，會覺得替國民黨拿回更多議員席次，覺得沒有連任，這是值得。



她指出，年長與前輩，就好好當顧問，多給年輕人機會，也推年輕人推一把，國民黨畢竟還是百年老店，包袱比較多，以朱立倫來說，年紀比她小，算是中生代，吳敦義年長，經驗豐富，但是選舉是非常累人，老實說吳敦義的包袱也比較多。



陳麗莉進一步解釋“讓賢”。吳敦義、朱立倫都要抱持讓賢心態，才能避免以自我為中心，要以“國家”百姓為主，就是拼經濟，朱立倫學經濟出身，當然可以被期待，不然就像民進黨完全執政，“一人當道，雞犬升天”，盡是做出讓老百姓生氣的事，最後倒楣還是老百姓。

